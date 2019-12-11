Алтайский футболист не помешал "Зениту" вылететь с позором из Лиги чемпионов

Питерский "Зенит" в заключительном матче группового этапа проиграл на выезде "Бенфике" 3:0. Команда Сергея Семака заняла последнее место в группе и не сыграет в плей-офф еврокубков следующей весной. Помочь чемпиону страны не смог и воспитанник алтайского футбола Александр Ерохин.
Для питерцев это первый такой тотальный провал с 2009 года. В еврокубковом сезоне 2009/10 "Зенит" не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы и не пробился даже в групповой этап.
В сезонах 2010/2011, 2012/13, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 "Зенит" играл в плей-офф Лиги Европы, а в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016 – в плей-офф ЛЧ.
Также последнее место в своей группе занял и московский "Локомотив". Такой результат для двух лучших клубов страны можно считать провалом.
Комментарии
Учитывая бюджеты Клубов, они каждый год должны стабильно со второго места в плейоф выходить, и хотя бы через раз пробираться через одну-две стадии.
Заголовок странноват слегка.