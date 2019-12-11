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Новости

Барнаульцы написали петицию на имя Томенко с просьбой сохранить парк имени Ленина

, ИА "Амител"
На его территории планируют построить современный спортивный комплекс

Жители Барнаула написали петицию на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой сохранить участок в парке Ленина, где собираются построить современный Центр единоборств.

Новый спортивный объект хотят возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Из федерального бюджета на новый ФОК готовы выделить 125 млн рублей.

При этом спорткомплекс будет компактным – вместе с парковками займет лишь около 6% зеленой территории (меньше гектара). Вырубить придется 400 деревьев. В Минспорте обещают высадить новые насаждения, причем не клены. Другой земли для строительства у них просто нет.

Авторы петиции напомнили, что 2019 год стал для Барнаула годом борьбы за зеленые территории. Удалось жителям города отстоять парк "Изумрудный" и зону в центре на Сахарова, где планировали построить отель. Как показала практика, жители хотят, что в Барнауле строили парки, на жилищные комплексы.

По мнению авторов петиции, парк имени Ленина больше всего пострадал от застройки в городе. Его деградация специалистами оценена в 77% утраченной безвозвратно территории. Здесь уже под спортивными зданиями и сооружениями занято около 8 га и, как оказалось, еще 6,8 га зарезервированы под такую же застройку.

Также не понравилось авторам петиции, что еще один ФОК для игровых видов спорта будут строить в парке "Лабиринт". К слову, Минспорт пошел на уступки и немного сдвинул проект, чтобы не вырубать массово деревья в парке.

"Выбор места строительства двух ФОКов кажется еще более странным, если посмотреть на карту новых жилых районов. Большое развитие получило многоэтажное строительство жилых домов в Индустриальном районе Барнаула в полосе между улицами Власихинская и Взлетная. Социальная инфраструктура явно не успевает за жильем. В новостройках катастрофически не хватает поликлиник, школ, других социальных объектов, включая спортивные комплексы", – уверены авторы публикации.

Резюмируя, они просят краевые власти отказаться от капитального строительства в зеленых зонах Барнаула, в первую очередь в парках им. Ленина и прилегающем к стадиону "Лабиринт". Также руководство края просит вернуть неиспользуемые Министерством спорта в течение 8 лет три участка общей площадью 6,8 га в ПКиО им. Ленина.

На момент публикации петицию подписали только три человека.

В самом же Минспорте утверждают, что построить ФОК в другом месте невозможно. Иначе Алтайский край потеряет деньги, которые уйдут обратно в федеральный бюджет. В ведомстве пообещали дать развернутый комментарий, почему построить объект юридически можно только на данном участке.

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Комментарии

11.12.2019 13:49
гость

Почему все федеральные проекты нацелены на уничтожение парков, скверов, лесного бора?

11.12.2019 13:52
- гость -

"В самом же Минспорте утверждают, что построить ФОК в другом месте невозможно" это ли не наглое вранье?!

11.12.2019 14:00
гость

"В самом же Минспорте утверждают, что построить ФОК в другом месте невозможно"

Где живёт министр спорта Алтайского края, вот где живёт, пусть у себя строит во дворе, если ему очень срочно нужен спорткомплекс, жителям же хватает спорткомплексов, а вот парков не хватает!

11.12.2019 14:01
- гость -

Снести все коттеджи на горе и засадить всё ёлками

11.12.2019 14:02
- гость -

Кто эти барнАульцы ???

11.12.2019 14:16
- гость -

Люди уже давно понимают, что на все эти петиции даже не смотрят. Только уличные протесты!

11.12.2019 14:16
- гость -

Интересная петиция. Ни имени ни фамилии авторов. Если им так хочется облагораживать, почему они до сих пор не облагородили парк Юбилейный.
Это по крайней мере было бы лучше, чем облагораживать клены и кустарники в парке Ленина.

11.12.2019 14:29
14:16

Всё там четко сформулировано. Почему власть посягает только на парки и скверы?

11.12.2019 14:30
гость

ИМХО. Каждый борется за свою зелень. кажется все таки победа за материальной

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