Не бойся побеждать. Как в Алтайском крае обучают молодых профессионалов

Многие из сегодняшних студентов могут и умеют больше, чем некоторые специалисты с многолетним стажем. Убедиться в этом в очередной раз помог открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы – 2019" (WorldSkills Russia), который прошел в Алтайском крае с 2 по 6 декабря. Всю неделю студенты средних профессиональных учреждений Алтайского края в возрасте от 17 до 22 лет показывали свое мастерство в разных специальностях. А их умения оценивали не только жюри из преподавателей этих же ссузов, но и работодатели, и эксперты WorldSkills.

Дракон из кирпича

"Конкурс у нас в колледже проходит уже в четвертый раз и с каждым годом его задания становятся все сложнее и сложнее", – рассказывает Марина Белгородцева, куратор конкурса от Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

5 декабря в колледже проходил конкурсный этап по компетенциям "Сухое строительство и штукатурные работы" и "Кирпичная кладка".

Будущие мастера штукатурных работ должны были изготовить и отделать сложную конструкцию из гипсовых строительных плит с применением сухих строительных смесей.

А каменщикам предстояло выложить модуль с изображением дракона из цветного кирпича.

Работа сложная. И во время конкурса ребята настолько сосредоточены, что даже вспышки фотокамер не могли отвлечь от процесса.

"На каждой площадке организована команда экспертов, которые оценивают результаты ребят, по строительным направлениям – это, прежде всего, соблюдение уровня, вертикаль и горизонталь, размеры изделия, внешние швы, стойкость конструкций", – объясняет Белгородцева.

Усложненные задачи, по словам Белгородцевой, это требование времени – ведь технологии тоже не стоят на месте. А этот конкурс – отличная возможность продемонстрировать свои умения и тем самым обеспечить свое будущее. Кроме того, педагоги, которые готовят ребят к конкурсу, также вынуждены повышать квалификацию, учиться, посещать мастер-классы, чтобы достойно подготовить ученика. Так что процесс этот обоюдополезный для всех его участников: учеников, учителей, работодателей.

Ведь посмотреть на работу ребят приходят представители строительных компаний: они уже сейчас подбирают себе специалистов.

"К нам приходили работодатели, ходили по площадкам, уже присматривали для себя будущих специалистов. В том числе на площадках работают независимые эксперты от крупных компаний. И они непосредственно оценивают работу студентов", – поясняет Марина Белгородцева. Так что некоторые из ребят еще задолго до окончания обучения могут попасть в приоритетный кадровый список серьезной организации.

Кроме того, победитель регионального этапа отправляется на финал в Москву и получает возможность показать себя перед крупнейшими работодателями страны. Или выиграть хороший денежный приз.

Профессия запала в душу

Сергей Мещеряков в WorldSkills Russia принимает участие уже второй раз. Считает, что этот опыт пригодится ему в дальнейшей жизни.

"В этом году испытания сложнее, но зато интереснее к ним готовиться. Хотя, честно говоря, я даже не рассчитываю на призовое место. Очень сильные соперники, многое знают, умеют. Но этот очень важен. Он дает возможность получить опыт не только в повышении своих умений и навыков, но и в общении с будущими работодателями", – рассказывает Сергей Мещеряков.

Сергей признается, что в колледж попал случайно – не смог поступить в институт. Но теперь не жалеет, говорит, что профессия "запала в душу" и менять ее не собирается.

Да, задания усложняются с каждым годом, но и умения студентов тоже растут, подчеркивает Марина Белгородцева. По ее словам, принять участие в конкурсе может и первокурсник. Главное – было бы желание да воля к победе.

"Самое сложное – это преодолеть себя, научиться работать самому, без преподавателя. И не бояться быть лучшим, не бояться побеждать. К сожалению, дети часто сами очень не уверены в своих силах и поэтому раньше времени опускают руки", – говорит Марина.

Участники из других регионов

В пятницу, 6 декабря, в крае состоялось закрытие чемпионата. Поздравила участников конкурса заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

"От чемпионата к чемпионату мы наблюдаем рост потенциала молодых людей в работе со сложным оборудованием, в выстраивании эффективных коммуникаций, в построении алгоритмов достижения конечных результатов конкурсного задания. Чемпионат стал площадкой для общения и сотрудничества, обмена лучшими практиками, самореализации талантливой и целеустремленной молодежи, демонстрации индивидуального профессионального опыта людей разного возраста", – отметила она.

Добавим, соревнования Регионального чемпионата в 2019 году проходили на 21 площадке образовательных учреждений городов Алтайского края по 52 компетенциям. Всего в соревнованиях приняли участие 373 конкурсанта, в том числе студенты из других субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Томской областей, Республики Алтай, а также Республики Казахстан.

Заместитель министра образования и науки Галина Синицына отметила, что в этом году список конкурсных компетенций в Алтайском крае расширился. Добавились "Управление локомотивом", "Сетевое системное администрирование", "Ветеринария" и "Медицинский и социальный уход". "В этом году мы успешно провели обучение экспертов. Из других регионов к нам были приглашены всего четыре сертифицированных специалиста. Все остальные были подготовлены в Алтайском крае", – добавила она.

Справка. WorldSkills – международное движение. Его цель – повысить престиж рабочих профессий и развитие профессионального образования. Это достигается через проведение конкурсов мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Зародился фестиваль в Испании после Второй мировой войны, когда страна столкнулась с нехваткой рабочих кадров. Россия присоединилась к конкурсу в 2012 году. Алтайский край проводит мероприятие уже в четвертый раз.

Победители Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в марте-апреле 2019 года будут представлять Алтайский край в отборочных соревнованиях на право участия в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который состоится в Кемеровской области.

Сейчас перед победителями IV Открытого регионального чемпионата стоит задача выйти в финал Национального чемпионата – 2020, а затем – европейского, который состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году, подчеркнули в Министерстве образования и науки региона.

Полный список призеров IV Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Алтайского края – 2019 размещен на сайте Министерства образования и науки края.