Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что боксеры не хотят ехать в Токио без своего национального флага, пишет "РГ".
"Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии. Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения", – высказался Кремлев.
Напомним, что ранее исполком WADA отстранил сборную России от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российских спортсменов допустят к турнирам только под нейтральным флагом.
До вердикта WADA в России планировали провести два крупных турнира по боксу: Кубок мира в 2020 году и чемпионат Европы в 2021. Кремлев считает, что нужно выйти на соглашение с Всемирным антидопинговым агентством, чтобы сохранить возможность проведения этих соревнований.
Комментарии
А он боксёр?
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