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Новости

Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Личности погибших не установлены
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар с трагическими последствиями произошел в селе Глубоком Завьяловского района. 

Через несколько минут после приезда добровольной пожарной команды к ним присоединились коллеги из краевого и федерального подразделений. К моменту прибытия спасателей частный дом уже горел открытым огнем. Пламя быстро распространялось по деревянной конструкции. Потушить его удалось за полтора часа. 

На месте происшествия обнаружены тела шести человек, четверо из которых дети. Личности погибших уточняются.

Вместе со спасателями работают следователи-криминалисты. Они устанавливают личности погибших и обстоятельства пожара. 

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления, сообщили в МЧС. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.12.2019 10:52
- гость -

обнаружены тела шести погибших, четверо из которых дети. Личности погибших уточняются.

Всмысле? Соседи не знают хозяев дома?

13.12.2019 10:54
- гость -

прям огромный плюс иметь дом - быть потом не опознаным

13.12.2019 11:53
- гость -

прям огромный плюс иметь дом - быть потом не опознаным

Нет конечно, гораздо лучше в квартире полежать недельку другую, пока соседи запах не учуют.

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