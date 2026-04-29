Стало известно, кто из россиян берет самые крупные микрозаймы

Как показывает исследование, с увеличением возраста растет и средняя сумма займа

29 апреля 2026, 14:56, ИА Амител

Документы / Кредит / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Основная аудитория микрозаймов в России — люди в возрасте от 18 до 34 лет: на эту группу приходится 51% всех заявок. При этом молодые заемщики берут меньшие суммы — в среднем 16–17 тысяч рублей. Такие данные приводит "Газета.ru" со ссылкой на исследования компании "Альфа‑Деньги".

С увеличением возраста растет и средняя сумма займа. Так, клиенты 35–44 лет оформляют займы на 18–21 тысячу рублей, а заемщики 45–54 лет — на 19–22 тысячи рублей.

Наибольшие суммы привлекают россияне старше 55 лет, в этой возрастной категории средний размер займа превышает 22 тысячи рублей.

Анализ гендерного распределения показал, что заемными средствами чаще пользуются мужчины — их доля составляет около 57% от общего числа заявок.

В старших возрастных группах женщины нередко берут сопоставимые или даже более крупные суммы. В "Альфа‑Деньгах" полагают, что это может свидетельствовать о более взвешенном и аккуратном подходе женщин к финансовым решениям в зрелом возрасте.

Наиболее популярным продуктом остаются краткосрочные займы "до зарплаты": они составляют около 73% от общего количества выдач. Этот вариант особенно востребован среди молодежи, для которой ключевыми факторами являются скорость и доступность получения средств.

Вместе с тем отмечается рост интереса к долгосрочным финансовым продуктам: займы с повышенными лимитами и кредитные линии занимают около 26% выдач. Средний чек по таким продуктам достигает 30–40 тысяч рублей, а основной спрос на них формируют более зрелые заемщики.

Региональная статистика показывает, что наибольшее число займов оформляется в крупных и экономически активных субъектах РФ. Лидирует Москва с долей около 6,5% от всех выдач, за ней следуют Московская область (6%), Краснодарский край (5%), Свердловская область (4%), а также Санкт‑Петербург (3%).

Совокупно эти регионы обеспечивают почти четверть всех займов, выданных в стране. Ранее сообщалось, почему МФО и банки продолжают выдавать кредиты, несмотря на самозапрет.