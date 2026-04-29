Хотя отдельные завозные случаи малярии фиксируются ежегодно, массовое распространение болезни в РФ остается маловероятным

29 апреля 2026, 14:31, ИА Амител

Комар, малярия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Даже при наличии в России комаров, способных переносить малярию, для устойчивого распространения заболевания необходимо сочетание трех факторов: наличие переносчика, завоз инфекции и подходящие климатические условия, сообщил доцент кафедры биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Павел Амосов в интервью "Газете.ru".

«Последние климатические модели показывают, что из-за глобального потепления и более теплых зим зоны, пригодные для размножения малярийных комаров рода Anopheles, смещаются на север. Однако основной риск массового распространения малярии в России связан с притоком больных из африканских стран», — отметил биолог.

Следует отметить, что в последние годы российские туристы все чаще выбирают направления для отдыха в странах Африки, особенно в регионах южнее Сахары. Этот факт подтверждается исследованиями, аналитикой туристических компаний и высказываниями экспертов.

Амосов подчеркнул, что, несмотря на рост числа комаров-переносчиков, для устойчивого распространения малярии необходимо совпадение трех факторов.

«В умеренном климате России, где зимы достаточно холодные, вероятность массового распространения болезни остается низкой. Речь идет, скорее, о единичных случаях завозных инфекций, которые находятся под контролем», — заключил эксперт.

