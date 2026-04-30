Путин фразой that’s ok разрядил обстановку на встрече с лидером Конго

Глава африканской республики случайно уронил папку с документами, но российский лидер успокоил его

30 апреля 2026, 10:00, ИА Амител

Во время встречи в Кремле с президентом Конго Дени Сассу‑Нгессо Владимир Путин разрядил обстановку после небольшой заминки, пишет РИА Новости.

Перед началом переговоров в узком составе глава африканской республики случайно уронил папку с документами и попытался их поднять.

«Ничего. That's ok», — с улыбкой сказал ему Путин.

После того как один из участников конголезской делегации помог Сассу‑Нгессо собрать бумаги, переговоры продолжились.

Ранее Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты, однако Москва предпочла бы добиться этого за столом переговоров.