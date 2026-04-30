Путин фразой that’s ok разрядил обстановку на встрече с лидером Конго
Глава африканской республики случайно уронил папку с документами, но российский лидер успокоил его
30 апреля 2026, 10:00, ИА Амител
Во время встречи в Кремле с президентом Конго Дени Сассу‑Нгессо Владимир Путин разрядил обстановку после небольшой заминки, пишет РИА Новости.
Перед началом переговоров в узком составе глава африканской республики случайно уронил папку с документами и попытался их поднять.
«Ничего. That's ok», — с улыбкой сказал ему Путин.
После того как один из участников конголезской делегации помог Сассу‑Нгессо собрать бумаги, переговоры продолжились.
Ранее Путин заявил о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. Президент подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты, однако Москва предпочла бы добиться этого за столом переговоров.
10:05:44 30-04-2026
сегодня в банк коммуналку поеду платить.
вечером в магнит за продуктами заяду.
а завтра на шиномонтаж записан
пока за все это буду платить. поумиляюсь и погоржусь
10:52:49 30-04-2026
that’s ok!
11:18:29 30-04-2026
Лет ми спик фром май харт
11:19:34 30-04-2026
Это наши новые друзья?
Я их боюсь:
Мятежники-людоеды убивают и едят пигмеев в джунглях на северо-востоке Конго, утверждают представители ООН, расследовавшие обвинения в каннибализме в провинции Итури, где столкновения между группировками повстанцев за последний месяц согнали с насиженных мест около 150 тысяч человек.