Игоря Башмакова единогласно избрали главой Рубцовска

29 апреля 2026, 12:27, ИА Амител

Игорь Башмаков / Фото: pospeliha.ru

29 апреля на заседании Рубцовского городского Совета депутатов избрали главу города. Все 22 присутствовавших парламентария проголосовали за Игоря Башмакова. До этого момента он был врио мэра, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Башмаков является членом партии "Единая Россия" и приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня. Новый глава избран на пять лет.

Игорь Башмаков родился в 1974 году в селе Калмыцкие Мысы Поспелихинского района. Окончил АлтГТУ по специальности "инженер-механик, автомобили и автомобильное хозяйство". Начинал трудовую деятельность в СПК "Знамя Родины" в должности наладчика-механика. С 2001 года работал инженером по технике безопасности, а с 2008-го — начальником отдела по труду районной администрации. В июле 2012 года его перевели на должность заместителя главы администрации Поспелихинского района. Руководителем муниципалитета стал в 2015 году. На пост главы переизбирался дважды.Предыдущим мэром Рубцовска был Дмитрий Фельдман, пока не покинул свой пост 23 октября 2025 года.

В январе 2026-го в Рубцовске также был назначен заместитель главы города. Им стал Антон Васильев.