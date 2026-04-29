Уровень просроченной задолженности остается контролируемым и не несет системных рисков для экономики

29 апреля 2026, 15:21, ИА Амител

Ломбард / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ломбарды стали пользоваться повышенным спросом среди россиян по двум причинам: из-за усиления контроля за деятельностью микрофинансовых организаций (МФО) и увеличения мировых цен на золото, рассказала Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности Банка России, в интервью изданию "Эксперт".

За первые три квартала 2025 года ломбарды предоставили кредиты на сумму 288 миллиардов рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом мировые цены на золото за этот же период выросли на 30%.

«Золотые украшения часто используются в качестве залога, что стимулирует рост кредитования ломбардов. Оставшаяся часть увеличения спроса на их услуги связана с тем, что клиенты, ранее обращавшиеся в микрофинансовые организации, ищут альтернативные источники финансирования», — отметила она.

В 2024 году общая сумма предоставленных ломбардами займов составила 302 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем в 2023 году. Прибыль ломбардов за этот период выросла на 73% и достигла 8,8 миллиарда рублей, заключила Данилова.

