ЦБ назвал причины роста популярности ломбардов среди россиян
Уровень просроченной задолженности остается контролируемым и не несет системных рисков для экономики
29 апреля 2026, 15:21, ИА Амител
Ломбарды стали пользоваться повышенным спросом среди россиян по двум причинам: из-за усиления контроля за деятельностью микрофинансовых организаций (МФО) и увеличения мировых цен на золото, рассказала Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности Банка России, в интервью изданию "Эксперт".
За первые три квартала 2025 года ломбарды предоставили кредиты на сумму 288 миллиардов рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом мировые цены на золото за этот же период выросли на 30%.
«Золотые украшения часто используются в качестве залога, что стимулирует рост кредитования ломбардов. Оставшаяся часть увеличения спроса на их услуги связана с тем, что клиенты, ранее обращавшиеся в микрофинансовые организации, ищут альтернативные источники финансирования», — отметила она.
В 2024 году общая сумма предоставленных ломбардами займов составила 302 миллиарда рублей, что на 25% больше, чем в 2023 году. Прибыль ломбардов за этот период выросла на 73% и достигла 8,8 миллиарда рублей, заключила Данилова.
Ранее сообщалось, что мошенники убедили жительницу Алтая "отмагнитить чип карты" и сдать вещи в ломбард.
15:35:01 29-04-2026
Я думаю ещё и рекордный рост доходов повлиял
15:39:22 29-04-2026
И рост уровня счастья
И рост уровня счастья
16:39:24 29-04-2026
Ломбардами пользуются из-за нищеты. Поздравляем, мы стали еще более нищими, чем в 2024 году.
08:46:56 30-04-2026
и ворюги сдают награбленное
16:52:34 29-04-2026
Первая мысль была - денег не хватает. А оказывается не в этом дело то.