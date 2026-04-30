Врач назвала безопасную норму шашлыка

Диетолог посоветовала женщинам до 250 граммов мяса в день, мужчинам — до 400 граммов

30 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Диетолог санатория "Россия" (филиал НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ) Галина Лебедева в интервью РИА Новости рассказала, сколько шашлыка можно съесть без вреда для желудочно-кишечного тракта.

«Если на вашем праздничном столе есть шашлык, то в день рекомендуется не больше 200–250 граммов готового мяса для женщин, 350–400 граммов для мужчин, если есть закуски, салаты, овощи, зелень. Это 70–100 граммов чистого белка без перегрузки ЖКТ», — пояснила врач.

Специалист отметила, что лучше употреблять мясо в первой половине дня. Однако если праздник приходится на вечер, ужинать нужно не позднее чем за три-четыре часа до сна. Время переваривания зависит от вида мяса: курица — 3–3,5 часа, говядина — до четырех часов, свинина — от четырех до шести часов.

Поздний прием пищи замедляет метаболизм и нагружает поджелудочную железу в ночное время, уточнила Лебедева.