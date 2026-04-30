Врач назвала безопасную норму шашлыка
Диетолог посоветовала женщинам до 250 граммов мяса в день, мужчинам — до 400 граммов
30 апреля 2026, 07:33, ИА Амител
Диетолог санатория "Россия" (филиал НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ) Галина Лебедева в интервью РИА Новости рассказала, сколько шашлыка можно съесть без вреда для желудочно-кишечного тракта.
«Если на вашем праздничном столе есть шашлык, то в день рекомендуется не больше 200–250 граммов готового мяса для женщин, 350–400 граммов для мужчин, если есть закуски, салаты, овощи, зелень. Это 70–100 граммов чистого белка без перегрузки ЖКТ», — пояснила врач.
Специалист отметила, что лучше употреблять мясо в первой половине дня. Однако если праздник приходится на вечер, ужинать нужно не позднее чем за три-четыре часа до сна. Время переваривания зависит от вида мяса: курица — 3–3,5 часа, говядина — до четырех часов, свинина — от четырех до шести часов.
Поздний прием пищи замедляет метаболизм и нагружает поджелудочную железу в ночное время, уточнила Лебедева.
«Если не хотите лишнюю нагрузку на ваш организм, то не ешьте все блюда разом. Умеренность — это очень важно», — подчеркнула диетолог.
07:40:18 30-04-2026
Диетолог не знает что количество съеденного всегда зависит от количества выпитого, а шашлык без доки только собаки едят