Путин заявил, что Россия переживает "переломный исторический момент"
По словам главы государства, служение Отечеству - это особая и почетная миссия
29 апреля 2026, 13:45, ИА Амител
Во время совещания по обеспечению безопасности на выборах президент России Владимир Путин заявил, что страна переживает переломный исторический момент. Речь главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.
«Понимаю, нагрузка на личный состав очень большая, знаю об этом, но все мы также понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, — это все‑таки особая, почетная миссия», — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что возлагает большие надежды на участников совещания, и обратился к руководству и личному составу органов правопорядка с просьбой исполнять свои обязанности с максимальной ответственностью — с учетом значимости избирательной кампании для страны.
Кроме того, Путин потребовал жестко пресекать любые провокации в предвыборный период.
Ранее в Госдуме потребовали радикальных мер в связи с атаками на граждан России. В последние месяцы зафиксировано несколько крупных атак, в результате которых пострадали мирные жители.
13:57:13 29-04-2026
мне 50 и я всю жизнь живу В ПЕРЕЛОМНОМ МОМЕНТЕ... надоело то как(
14:28:04 29-04-2026
Гость (13:57:13 29-04-2026) мне 50 и я всю жизнь живу В ПЕРЕЛОМНОМ МОМЕНТЕ... надоело т...
не свисти, у тебя было прекрасное советское детство и отрочество
18:33:48 29-04-2026
Гость (14:28:04 29-04-2026) не свисти, у тебя было прекрасное советское детство и от... Мне 46. Все 80-е я простоял в очередях, слушая новости из Авганистана, потом 91-й, развал страны, затем Чечня, затем 1998-й, затем относительное затишье до 2008, потом 2014, потом полная попа
19:40:22 29-04-2026
Гость (18:33:48 29-04-2026) Мне 46. Все 80-е я простоял в очередях, слушая новости из Ав... Получается вы 80-го года выпуска из мамки (долгих лет ей). Расскажите в какой очереди вы стояли в августе 1983 года (конкретно 15.08.1983) и что планировали купить?
14:34:51 29-04-2026
Гость (13:57:13 29-04-2026) мне 50 и я всю жизнь живу В ПЕРЕЛОМНОМ МОМЕНТЕ... надоело т... Россия так тысячу лет живет. Можно в Израиль уехать, там спокойней
15:48:15 29-04-2026
Гость (13:57:13 29-04-2026) мне 50 и я всю жизнь живу В ПЕРЕЛОМНОМ МОМЕНТЕ... надоело т...
Собственно поэтому экономика России в плане производства и не развивается. Кто будет впуливать длинные инвестиции если переломы постоянные?
14:10:40 29-04-2026
Сын Чайки вон новую почетную миссию взволил на свои плечи. А всё это ведь на таких как он и держится .
15:18:17 29-04-2026
Гость (14:10:40 29-04-2026) Сын Чайки вон новую почетную миссию взволил на свои плечи. А...
Вы видели эти плечи (и все остальное)? Там можно пол-страны разместить ХД
14:28:16 29-04-2026
"переломный --- это поэтому Соловьев перед Бонями теперь извиняется?
19:47:00 29-04-2026
Гость (14:28:16 29-04-2026) "переломный --- это поэтому Соловьев перед Бонями теперь изв... Соловьеву не только перед Бонями, а перед всем российским народом извиниться бы стоило