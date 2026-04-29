Путин заявил, что Россия переживает "переломный исторический момент"

По словам главы государства, служение Отечеству - это особая и почетная миссия

29 апреля 2026, 13:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Во время совещания по обеспечению безопасности на выборах президент России Владимир Путин заявил, что страна переживает переломный исторический момент. Речь главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

«Понимаю, нагрузка на личный состав очень большая, знаю об этом, но все мы также понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, — это все‑таки особая, почетная миссия», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что возлагает большие надежды на участников совещания, и обратился к руководству и личному составу органов правопорядка с просьбой исполнять свои обязанности с максимальной ответственностью — с учетом значимости избирательной кампании для страны.

Кроме того, Путин потребовал жестко пресекать любые провокации в предвыборный период.

Ранее в Госдуме потребовали радикальных мер в связи с атаками на граждан России. В последние месяцы зафиксировано несколько крупных атак, в результате которых пострадали мирные жители.