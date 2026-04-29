НОВОСТИОбщество

Юрист рассказал, когда размер пенсии может увеличиться более чем в два раза

Для роста пенсии работа должна быть официальной — только так накапливаются стаж и баллы

29 апреля 2026, 15:48, ИА Амител

Деньги: купюры и монеты / Фото: amic.ru
Деньги: купюры и монеты / Фото: amic.ru

Российское законодательство предусматривает значительное увеличение страховой пенсии при позднем обращении за ее назначением, рассказал Игорь Поздняков, занимающий должность главного юрисконсульта Роскачества, в интервью RT.

«Согласно Федеральному закону "О страховых пенсиях", если человек решает отложить выход на пенсию на срок до десяти лет, к установленной фиксированной выплате и индивидуальному пенсионному коэффициенту применяются соответствующие повышающие коэффициенты», — добавил он.

Эксперт уточнил, что максимальная десятилетняя отсрочка позволяет увеличить фиксированную выплату в 2,11 раза, а индивидуальный пенсионный коэффициент — в 2,32 раза. Это означает, что страховая пенсия может увеличиться более чем в два раза по сравнению с той, которую выплачивают сразу после возникновения права на нее. Все расчеты производятся в соответствии с действующей формулой и коэффициентами, установленными законом.

Поздняков также подчеркнул, что точный размер пенсии в рублях рассчитывается на основе индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) каждого пенсионера, текущего значения фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла.

Ранее amic.ru писал, что в Госдуме предложили индексировать социальные пенсии на 15%.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме раскрыли, кому в 2027 году пересчитают пенсии

Для работающих пенсионеров сохраняется "еще один канал роста выплат", отмечает депутат
НОВОСТИОбщество

Россия пенсии выплаты деньги
       

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:27:07 29-04-2026

Идиотина,на 10 лет,ага. Мне 58, уже потихоньку рассыпаясь. А это предлагает ещё 17 лет дубасить?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:24 29-04-2026

"...Все расчеты производятся в соответствии с действующей формулой и коэффициентами, установленными..."
Давайте посчитаем , сколько человек получит сумму денег начав получать пенсию сразу и начав получать через десять лет к восьмидесяти своим годам?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:02 29-04-2026

Когда? Через сколько-то лет👆

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:02 29-04-2026

Как можно дольше пенсию не трожь:
За счёт отсрочки "богачом" помрёшь!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:22:05 29-04-2026

Если служить депутатом Думы, то можно и больше десяти лет не оформлять пенсию, пришел на службу выспался и зарплата космическая.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:47 30-04-2026

Сейчас мошенники активизируются с обзвоном: мы нашли ваши неучтенные 10 лет стажа! Назовите смс.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

10:36:39 30-04-2026

А где гарантии ,что ты проживёшь эти десять лет?У нас какая продолжительность жизни?Если бы мы выходили на пенсию в 50 лет,то это как то имело смысл.А когда выход в 65 лет ,то дожить до 75 вопрос проблематичный.Да и если доживёшь ,то какие у тебя в это время потребности и надобности?Лекарства покупать?Так что пусть идут ка они подальше со своими бессовестными предложениями и пусть восстанавливают прежний возраст выхода на пенсию.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров