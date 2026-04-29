Юрист рассказал, когда размер пенсии может увеличиться более чем в два раза
Для роста пенсии работа должна быть официальной — только так накапливаются стаж и баллы
29 апреля 2026, 15:48, ИА Амител
Российское законодательство предусматривает значительное увеличение страховой пенсии при позднем обращении за ее назначением, рассказал Игорь Поздняков, занимающий должность главного юрисконсульта Роскачества, в интервью RT.
«Согласно Федеральному закону "О страховых пенсиях", если человек решает отложить выход на пенсию на срок до десяти лет, к установленной фиксированной выплате и индивидуальному пенсионному коэффициенту применяются соответствующие повышающие коэффициенты», — добавил он.
Эксперт уточнил, что максимальная десятилетняя отсрочка позволяет увеличить фиксированную выплату в 2,11 раза, а индивидуальный пенсионный коэффициент — в 2,32 раза. Это означает, что страховая пенсия может увеличиться более чем в два раза по сравнению с той, которую выплачивают сразу после возникновения права на нее. Все расчеты производятся в соответствии с действующей формулой и коэффициентами, установленными законом.
Поздняков также подчеркнул, что точный размер пенсии в рублях рассчитывается на основе индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) каждого пенсионера, текущего значения фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла.
16:27:07 29-04-2026
Идиотина,на 10 лет,ага. Мне 58, уже потихоньку рассыпаясь. А это предлагает ещё 17 лет дубасить?
17:12:24 29-04-2026
"...Все расчеты производятся в соответствии с действующей формулой и коэффициентами, установленными..."
Давайте посчитаем , сколько человек получит сумму денег начав получать пенсию сразу и начав получать через десять лет к восьмидесяти своим годам?
18:19:02 29-04-2026
Когда? Через сколько-то лет👆
19:51:02 29-04-2026
Как можно дольше пенсию не трожь:
За счёт отсрочки "богачом" помрёшь!
20:22:05 29-04-2026
Если служить депутатом Думы, то можно и больше десяти лет не оформлять пенсию, пришел на службу выспался и зарплата космическая.
08:53:47 30-04-2026
Сейчас мошенники активизируются с обзвоном: мы нашли ваши неучтенные 10 лет стажа! Назовите смс.
10:36:39 30-04-2026
А где гарантии ,что ты проживёшь эти десять лет?У нас какая продолжительность жизни?Если бы мы выходили на пенсию в 50 лет,то это как то имело смысл.А когда выход в 65 лет ,то дожить до 75 вопрос проблематичный.Да и если доживёшь ,то какие у тебя в это время потребности и надобности?Лекарства покупать?Так что пусть идут ка они подальше со своими бессовестными предложениями и пусть восстанавливают прежний возраст выхода на пенсию.