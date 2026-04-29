Для роста пенсии работа должна быть официальной — только так накапливаются стаж и баллы

29 апреля 2026, 15:48, ИА Амител

Российское законодательство предусматривает значительное увеличение страховой пенсии при позднем обращении за ее назначением, рассказал Игорь Поздняков, занимающий должность главного юрисконсульта Роскачества, в интервью RT.

«Согласно Федеральному закону "О страховых пенсиях", если человек решает отложить выход на пенсию на срок до десяти лет, к установленной фиксированной выплате и индивидуальному пенсионному коэффициенту применяются соответствующие повышающие коэффициенты», — добавил он.

Эксперт уточнил, что максимальная десятилетняя отсрочка позволяет увеличить фиксированную выплату в 2,11 раза, а индивидуальный пенсионный коэффициент — в 2,32 раза. Это означает, что страховая пенсия может увеличиться более чем в два раза по сравнению с той, которую выплачивают сразу после возникновения права на нее. Все расчеты производятся в соответствии с действующей формулой и коэффициентами, установленными законом.

Поздняков также подчеркнул, что точный размер пенсии в рублях рассчитывается на основе индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) каждого пенсионера, текущего значения фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла.

