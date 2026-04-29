Силуанов рассказал, как ИИ помогает Минфину готовить бюджет
Использование ИИ повышает точность и эффективность бюджетного планирования, но не заменяет профессиональное суждение финансистов
29 апреля 2026, 18:35, ИА Амител
Минфин России внедряет искусственный интеллект для разработки бюджета, но финальное решение всегда принимает человек, подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости.
«Мы начали использовать искусственный интеллект как помощника в бюджетном процессе, — объяснил он на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". — ИИ помогает нам правильно составлять бюджет, распределять расходы по статьям и консолидировать бюджет. Он также подсказывает, как эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Однако окончательное решение всегда остается за человеком и профессионалом, который его принимает. Это правильно, так как ИИ может быть полезным советчиком».
Силуанов также отметил, что искусственный интеллект активно применяется в налоговой и таможенной службах. По его словам, ИИ успешно выявляет неплательщиков налогов.
Министр добавил, что использование искусственного интеллекта будет расширяться во всех сферах, включая финансы.
19:01:39 29-04-2026
Будет хоть на кого свалить
19:52:21 29-04-2026
А мы то думаем почему мы так живем, оказывается во всем ИИ виноват.
20:01:35 29-04-2026
Так м.б. МинФин распустить на 99%? Этож какая экономия бюджетных средств будет. Уборщиц и охранников не трогать. ИИ за них работу точно не сделает.
20:30:32 29-04-2026
А ввести НДС на товары из маркетплейсов тоже ИИ подсказал Силуанову? У многих людей это была единственная возможность купить что-то дешевле, чем в магазинах, в т.ч. и продукты питания. За что не возьмется это чудовище-все против народа!
20:31:25 29-04-2026
22:58:05 29-04-2026
Странно!?
Если ии спросить что люди думают о министерстве финансов...!?
То после наших комментариев вряд ли ии что-то сможет спланировать!!!...
23:12:37 29-04-2026
ии помогает готовить бюджет к попилу
09:29:26 30-04-2026
Они научили ИИ тоже брать откаты?