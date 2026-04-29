Использование ИИ повышает точность и эффективность бюджетного планирования, но не заменяет профессиональное суждение финансистов

29 апреля 2026, 18:35, ИА Амител

ИИ

Минфин России внедряет искусственный интеллект для разработки бюджета, но финальное решение всегда принимает человек, подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости.

«Мы начали использовать искусственный интеллект как помощника в бюджетном процессе, — объяснил он на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". — ИИ помогает нам правильно составлять бюджет, распределять расходы по статьям и консолидировать бюджет. Он также подсказывает, как эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Однако окончательное решение всегда остается за человеком и профессионалом, который его принимает. Это правильно, так как ИИ может быть полезным советчиком».

Силуанов также отметил, что искусственный интеллект активно применяется в налоговой и таможенной службах. По его словам, ИИ успешно выявляет неплательщиков налогов.

Министр добавил, что использование искусственного интеллекта будет расширяться во всех сферах, включая финансы.

