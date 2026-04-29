В Алтайском крае мужчина пришел в гости за сигаретой и похитил телефон для своей дочери

Хозяин дома обнаружил пропажу спустя некоторое время и обратился в полицию

29 апреля 2026, 21:08, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
В Благовещенском районе местный житель зашел к знакомому за сигаретой, но в итоге ушел с его мобильным телефоном. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, уточнив, что история закончилась судом и примирением сторон.

По данным ведомства, мужчина пришел к односельчанину, чтобы одолжить сигарету. Пока хозяин ненадолго отлучился, гость заметил лежащий на полу в коридоре телефон и решил забрать его с собой. Позже он признался, что планировал подарить устройство дочери.

Хозяин дома обнаружил пропажу спустя некоторое время и обратился в полицию с заявлением о краже. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение гаджета по номеру IMEI, после чего телефон был возвращен владельцу.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшему. В итоге уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража") было прекращено в связи с примирением сторон.

Комментарии 3

Musik

21:42:53 29-04-2026

Похвально - любит дочь.
1000 часов общественно полезных работ хватило бы.

Гость

14:31:28 30-04-2026

На суде они все примерные семьянины

Гость

22:36:11 29-04-2026

Денежная выплата примирила.

