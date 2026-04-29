На майские праздники россияне выбрали путешествия по России

29 апреля 2026, 21:34, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Многие российские туристы на предстоящие майские праздники решили отказаться от зарубежных поездок и выбрать отдых внутри страны. Как сообщил генеральный директор "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, на настроения путешественников заметно повлияла ситуация в Персидском заливе и общая нестабильность в мире, пишет РИА Новости.

«Есть, конечно, тренд такой, что вот на эти майские праздники очень большое количество россиян решило остаться в России и путешествовать по России, боясь ситуации в Персидском заливе и вообще в мире», — сказал Арутюнов на пресс-конференции.

По его словам, дополнительным фактором стало и то, как в этом году распределены выходные дни: майские праздники разбиты на несколько частей, что снижает интерес к длительным поездкам и делает более привлекательными короткие путешествия внутри страны.