В Алтайском крае осудят двух мужчин за разбойное нападение на водителей фур
Мужчины открыли прицельную стрельбу по грузовикам
30 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
В Камне-на-Оби двое местных жителей предстанут перед судом по делу о разбойном нападении на водителей грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Алтайскому краю. Речь идет о серии действий, начавшихся с попытки вымогательства и завершившихся стрельбой по колонне большегрузов.
По данным следствия, ночью 9 сентября прошлого года мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились нападать на дальнобойщиков с целью хищения денег. На выезде из города они заблокировали колонну из девяти грузовых автомобилей, перевозивших коммерческие грузы, и попытались реализовать свой план. Один из нападавших потребовал у водителя деньги, а второй имитировал наличие огнестрельного оружия под одеждой. Несмотря на угрозы, водители не поддались и покинули место стоянки.
После неудачи обвиняемые решили продолжить преследование. Они отправились домой к одному из них, взяли охотничье ружье и на другом автомобиле догнали колонну уже на трассе в Шелаболихинском районе. Там, по версии следствия, мужчины открыли прицельную стрельбу по грузовикам, однако водителям удалось уйти от преследования.
«Личности нападавших были оперативно установлены, после чего их задержали. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия"). В ходе расследования была собрана достаточная доказательственная база, сейчас оба фигуранта находятся под стражей, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.
Вотжэж, Хабаровск - Чита прям в конце девяностых