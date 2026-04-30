В Алтайском крае осудят двух мужчин за разбойное нападение на водителей фур

Мужчины открыли прицельную стрельбу по грузовикам

30 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

В Камне-на-Оби двое местных жителей предстанут перед судом по делу о разбойном нападении на водителей грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Алтайскому краю. Речь идет о серии действий, начавшихся с попытки вымогательства и завершившихся стрельбой по колонне большегрузов.

По данным следствия, ночью 9 сентября прошлого года мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились нападать на дальнобойщиков с целью хищения денег. На выезде из города они заблокировали колонну из девяти грузовых автомобилей, перевозивших коммерческие грузы, и попытались реализовать свой план. Один из нападавших потребовал у водителя деньги, а второй имитировал наличие огнестрельного оружия под одеждой. Несмотря на угрозы, водители не поддались и покинули место стоянки.

После неудачи обвиняемые решили продолжить преследование. Они отправились домой к одному из них, взяли охотничье ружье и на другом автомобиле догнали колонну уже на трассе в Шелаболихинском районе. Там, по версии следствия, мужчины открыли прицельную стрельбу по грузовикам, однако водителям удалось уйти от преследования.