В Общественной палате одобрили идею единой базы данных домашних питомцев

Евгений Машаров уверен, что регистрация животных поможет сократить число бездомных и ускорит поиск потерявшихся

30 апреля 2026, 10:05, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в интервью РИА Новости высказался в поддержку законопроекта о создании единого реестра домашних животных, внесенного ранее Заксобранием Санкт-Петербурга.

Документ предполагает обязательную регистрацию и маркировку питомцев в единой государственной информационной системе.

«Считаю, что это хорошая инициатива, ведь многие бездомные животные в прошлом либо потерялись, либо их выбросили нерадивые хозяева, соответственно, ведение списка поможет снизить число бездомных питомцев», — пояснил Машаров.

По его мнению, реестр не создаст избыточной нагрузки на владельцев, но при этом повысит их ответственность и позволит быстрее находить хозяев потерявшихся животных.