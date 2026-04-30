В Общественной палате одобрили идею единой базы данных домашних питомцев
Евгений Машаров уверен, что регистрация животных поможет сократить число бездомных и ускорит поиск потерявшихся
30 апреля 2026, 10:05, ИА Амител
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в интервью РИА Новости высказался в поддержку законопроекта о создании единого реестра домашних животных, внесенного ранее Заксобранием Санкт-Петербурга.
Документ предполагает обязательную регистрацию и маркировку питомцев в единой государственной информационной системе.
«Считаю, что это хорошая инициатива, ведь многие бездомные животные в прошлом либо потерялись, либо их выбросили нерадивые хозяева, соответственно, ведение списка поможет снизить число бездомных питомцев», — пояснил Машаров.
По его мнению, реестр не создаст избыточной нагрузки на владельцев, но при этом повысит их ответственность и позволит быстрее находить хозяев потерявшихся животных.
«Ответственный владелец всегда заботится о своем питомце, поэтому адекватно воспримет данную инициативу. А для будущих нерадивых владельцев это будет поводом задуматься — заводить ли питомца, ведь с введением реестра у государства будет возможность отследить горе-владельца в случае выброса хвостатого друга на улицу», — заключил эксперт.
10:30:07 30-04-2026
кто бы сомневался. в думе всегда положительно реагируют, когда нужно создать какую либо любую перепись, в которую можно списать бабки, и которая приведет к обдиралову населения.
10:59:47 30-04-2026
За чей счёт банкет?
11:35:48 30-04-2026
Базу подростков надо создавать, это они теряются гораздо чвще питомцев))
13:01:12 30-04-2026
в Барнауле лень было по частному сектору пройти и поставить на учет всех псов цепных....
13:47:39 30-04-2026
гость (13:01:12 30-04-2026) в Барнауле лень было по частному сектору пройти и поставить ... вопрос - для чего цепного пса ставить на учет? Вот у меня пес сидит, охраняет, никуда не выходит, никуда не убегает. Кому он мешает?, за что я должен платить за чипирование, а теперь еще какие то списки.
Вот городских согласен, гуляющих с кошкоподобными породами псов, которых легко потерять и не найти - там чипируйте, списки составляйте, растреливайте за то, что выводят на улицу погадить. А от частного сектора отстаньте. мы ухаживаем, убираем, и следим за нашими сторожевыми псами. Вон дачников гоняйте, котоыре берут "игрушку" на сезон а осенью все это добро выбрасывают в частныйсектор и группа переполнена находками и поисками жилья новым особям. Дачников надо переписывать и чипировать.
15:14:19 30-04-2026
...от реестра чиновников, страдающих дебильностью, но не осознающих этого факта, пользы было бы намного больше.
15:53:57 30-04-2026
А вот вы зря так. Когда в 20-30 годы нэп и реформа трёх колосков была. Собак у крестьян не забирали. Так что если что можно и под корейцев косить.
08:18:57 01-05-2026
Фантазия: Если животное отсутствует в данной базе, значит но не является этим самым домашним животным, и к нему не применяются законы применяемые к домашним животным. Нет?