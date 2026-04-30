В Общественной палате одобрили идею единой базы данных домашних питомцев

Евгений Машаров уверен, что регистрация животных поможет сократить число бездомных и ускорит поиск потерявшихся

30 апреля 2026, 10:05, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в интервью РИА Новости высказался в поддержку законопроекта о создании единого реестра домашних животных, внесенного ранее Заксобранием Санкт-Петербурга.

Документ предполагает обязательную регистрацию и маркировку питомцев в единой государственной информационной системе.

«Считаю, что это хорошая инициатива, ведь многие бездомные животные в прошлом либо потерялись, либо их выбросили нерадивые хозяева, соответственно, ведение списка поможет снизить число бездомных питомцев», — пояснил Машаров.

По его мнению, реестр не создаст избыточной нагрузки на владельцев, но при этом повысит их ответственность и позволит быстрее находить хозяев потерявшихся животных.

«Ответственный владелец всегда заботится о своем питомце, поэтому адекватно воспримет данную инициативу. А для будущих нерадивых владельцев это будет поводом задуматься — заводить ли питомца, ведь с введением реестра у государства будет возможность отследить горе-владельца в случае выброса хвостатого друга на улицу», — заключил эксперт.

Комментарии 8

Гость

10:30:07 30-04-2026

кто бы сомневался. в думе всегда положительно реагируют, когда нужно создать какую либо любую перепись, в которую можно списать бабки, и которая приведет к обдиралову населения.

Гость

10:59:47 30-04-2026

За чей счёт банкет?

Гость

11:35:48 30-04-2026

Базу подростков надо создавать, это они теряются гораздо чвще питомцев))

гость

13:01:12 30-04-2026

в Барнауле лень было по частному сектору пройти и поставить на учет всех псов цепных....

Гость

13:47:39 30-04-2026

гость (13:01:12 30-04-2026) в Барнауле лень было по частному сектору пройти и поставить ... вопрос - для чего цепного пса ставить на учет? Вот у меня пес сидит, охраняет, никуда не выходит, никуда не убегает. Кому он мешает?, за что я должен платить за чипирование, а теперь еще какие то списки.
Вот городских согласен, гуляющих с кошкоподобными породами псов, которых легко потерять и не найти - там чипируйте, списки составляйте, растреливайте за то, что выводят на улицу погадить. А от частного сектора отстаньте. мы ухаживаем, убираем, и следим за нашими сторожевыми псами. Вон дачников гоняйте, котоыре берут "игрушку" на сезон а осенью все это добро выбрасывают в частныйсектор и группа переполнена находками и поисками жилья новым особям. Дачников надо переписывать и чипировать.

Гость

15:14:19 30-04-2026

...от реестра чиновников, страдающих дебильностью, но не осознающих этого факта, пользы было бы намного больше.

Игорь ухо

15:53:57 30-04-2026

А вот вы зря так. Когда в 20-30 годы нэп и реформа трёх колосков была. Собак у крестьян не забирали. Так что если что можно и под корейцев косить.

Гость

08:18:57 01-05-2026

Фантазия: Если животное отсутствует в данной базе, значит но не является этим самым домашним животным, и к нему не применяются законы применяемые к домашним животным. Нет?

