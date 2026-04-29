В Алтайском крае презентовали выставку, посвященную 80-летию Жириновского

Председатель фракции ЛДПР напомнил пророчество Жириновского об Иране и Израиле, сделанное 15 лет назад

29 апреля 2026, 19:04, ИА Амител

Выставка, посвященная Владимиру Жириновскому / Фото: amic.ru

Фотовыставка "Владимир Жириновский. 80 лет" открылась сегодня в Парламентском центре Алтайского края. Здесь представлены уникальные фотографии и документы, касающиеся жизни и деятельности основателя ЛДПР. Также во время презентации выставки на экране демонстрировали биографический фильм о Жириновском.



Участие в мероприятии приняли депутаты Алтайского Заксобрания, журналисты и общественники. Многие депутаты лично встречались с Владимиром Вольфовичем и поделились воспоминаниями о политике.



Так, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии АКЗС Сергей Серов рассказал, как много лет назад в Москве Жириновский попробовал продукцию из Алтайского края, а после заявил в Госдуме, что России необходимо развивать внутренний туризм и в пример привел наш регион.

Председатель фракции ЛДПР Владимир Семенов, который много лет проработал с Жириновским, рассказал, что Владимир Жириновский был в очень хороших отношениях с главой Ливана Муаммаром Каддафи, который был жестоко убит в 2011 году в ходе госпереворота, совершенного при поддержке Запада. Настолько в хороших, что Жириновский был одним из очень немногих людей, кому дозволялось входить в палатку Каддафи.

«Владимир Вольфович — это не столько оппозиционер и политик, это настоящий россиянин, который безумно любил свою страну, свой народ. Вел себя очень просто с людьми. А его пророчества если раньше мы воспринимали их как шутку или как особенность политического образа, то сегодня мы говорим о величайшем уме этого человека, потому что его высказывания — это плод огромной аналитической работы», — отметил председатель Заксобрания Александр Романенко.

Владимир Семенов подчеркнул, что Владимир Вольфович всегда очень глубоко погружался в тему, отсюда и его удивительная прозорливость:

«Я был свидетелем, как он работал. Он брал информацию из разных источников, анализировал ее. И после этого мог вынести свое решение. Еще 15 лет назад Жириновский сказал, что Америка будет воевать с Ираном по поводу ядерного оружия, а застрельщиком будет "бедный несчастный" Израиль, у которого уже есть ядерное оружие, но они будут бороться с Ираном, у которого этого оружия нет. И они найдут повод начать эту войну". Вот это мы и видим сегодня».

Координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев сообщил, что позже фотовыставку представят в районах и городах края.

