В Бийске мужчину будут судить за интимные переписки с тремя школьницами
Горожанин вел с ними переписку и созванивался, зная их возраст
30 апреля 2026, 10:14, ИА Амител
В Бийске перед судом предстанет 36-летний местный житель, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних, совершенных через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Алтайскому краю. По версии следствия, речь идет о переписке и общении с несовершеннолетними, которые проживали в разных регионах страны.
Как установлено, весной прошлого года мужчина познакомился в Сети с тремя несовершеннолетними девочками. Он вел с ними переписку и созванивался, при этом, зная их возраст, обсуждал темы интимного характера и склонял к действиям, посягающим на их половую неприкосновенность.
Подозрительную переписку с взрослым незнакомцем заметили родители одной из школьниц и сразу обратились в правоохранительные органы. В июне минувшего года подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста").
В ходе предварительного следствия были проведены судебные экспертизы, допрошены свидетели и изучены материалы электронной переписки. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
10:19:13 30-04-2026
в газовую камеру или в открытый космос.
на планете 8 млрд, смысл такого жалеть
10:29:52 30-04-2026
Гость (10:19:13 30-04-2026) в газовую камеру или в открытый космос.на планете 8 млрд... Сразу после тебя.
10:29:44 30-04-2026
Идиот, переписывался бы с ИИ.
17:29:26 30-04-2026
Инпут (10:29:44 30-04-2026) Идиот, переписывался бы с ИИ.... откуда ему знать про ии, у таких, как это отродье вместо мозга семенная жидкость