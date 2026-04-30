В Бийске мужчину будут судить за интимные переписки с тремя школьницами

Горожанин вел с ними переписку и созванивался, зная их возраст

30 апреля 2026, 10:14, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Бийске перед судом предстанет 36-летний местный житель, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних, совершенных через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Алтайскому краю. По версии следствия, речь идет о переписке и общении с несовершеннолетними, которые проживали в разных регионах страны.

Как установлено, весной прошлого года мужчина познакомился в Сети с тремя несовершеннолетними девочками. Он вел с ними переписку и созванивался, при этом, зная их возраст, обсуждал темы интимного характера и склонял к действиям, посягающим на их половую неприкосновенность.

Подозрительную переписку с взрослым незнакомцем заметили родители одной из школьниц и сразу обратились в правоохранительные органы. В июне минувшего года подозреваемого задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста").

В ходе предварительного следствия были проведены судебные экспертизы, допрошены свидетели и изучены материалы электронной переписки. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.