Эксперт объяснил, почему говорят о рекордном дефиците кадров в России
Сокращение трудоспособного населения усиливает давление на рынок
29 апреля 2026, 20:31, ИА Амител
В России сейчас не наблюдается кризисного дефицита кадров на рынке труда, а, наоборот, растет число граждан, занятых неполный рабочий день. Если бы таких людей уволили, это привело бы к избытку рабочей силы, сообщил профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он сравнил текущую ситуацию с положением на рынке труда 1995 года, когда остро не хватало специалистов в сфере финансов, страхования и внешней торговли, а также экономистов и юристов. После того как часть работников прошла переобучение, рынок труда стабилизировался, отметил эксперт.
По словам Сафонова, заявления о полном дефиците кадров на рынке труда не соответствуют действительности. Необходимо учитывать количество отработанного времени, а здесь ситуация не самая благоприятная: растет число людей, работающих неполный день.
«Люди формально заняты, но фактически не работают. Если бы их уволили в традиционном смысле, это привело бы к избытку рабочей силы», — подчеркнул профессор.
Ранее сообщалось, что дефицит кадров толкает работодателей к найму специалистов "серебряного возраста".
20:48:40 29-04-2026
Я хоть и не эксперт но вот зашёл на сайт Барнаульского завода, что работает на оборону, стратегическое предприятие все дела.
Вакансия главный инженер технолог, з/п 54500р. Это скорее всего ещё до вычета налогов.
Но это конечно вряд-ли влияет
07:41:03 30-04-2026
Гость (20:48:40 29-04-2026) Я хоть и не эксперт но вот зашёл на сайт Барнаульского завод... а потом у очередного деятеля миллиарды изымают
10:42:09 30-04-2026
Гость (20:48:40 29-04-2026) Я хоть и не эксперт но вот зашёл на сайт Барнаульского завод... по Свфонову это потому, что занят неполный рабочий день. «Люди формально заняты, но фактически не работают. Если бы их уволили в традиционном смысле, это привело бы к избытку рабочей силы», — подчеркнул профессор.)))))))
10:26:30 02-05-2026
Гость (20:48:40 29-04-2026) Я хоть и не эксперт но вот зашёл на сайт Барнаульского завод... Это трэш конечно...
11:35:56 03-05-2026
Гость (20:48:40 29-04-2026) Я хоть и не эксперт но вот зашёл на сайт Барнаульского завод... В СПб и Подмосковье с ЗП в промышленности заметно лучше, на моём предприятии человек в такой же должности получает хорошо за 2000000, но все равно с кадрами сложно, но в первую очередь с рабочими (всё таки богатые регионы и хорошие вузы рядом, так что тендеров достаточно). Но в целом кадровые проблемы промышленности системные, они уже давно есть