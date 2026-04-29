Сокращение трудоспособного населения усиливает давление на рынок

29 апреля 2026, 20:31, ИА Амител

В России сейчас не наблюдается кризисного дефицита кадров на рынке труда, а, наоборот, растет число граждан, занятых неполный рабочий день. Если бы таких людей уволили, это привело бы к избытку рабочей силы, сообщил профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он сравнил текущую ситуацию с положением на рынке труда 1995 года, когда остро не хватало специалистов в сфере финансов, страхования и внешней торговли, а также экономистов и юристов. После того как часть работников прошла переобучение, рынок труда стабилизировался, отметил эксперт.

По словам Сафонова, заявления о полном дефиците кадров на рынке труда не соответствуют действительности. Необходимо учитывать количество отработанного времени, а здесь ситуация не самая благоприятная: растет число людей, работающих неполный день.

«Люди формально заняты, но фактически не работают. Если бы их уволили в традиционном смысле, это привело бы к избытку рабочей силы», — подчеркнул профессор.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров толкает работодателей к найму специалистов "серебряного возраста".