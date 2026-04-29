Алтайские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве Европы по тхэквондо ITF
Анастасия Калашникова стала четырехкратной чемпионкой Европы, а сборная России выиграла в общекомандном зачете
29 апреля 2026, 13:01, ИА Амител
В греческом Ираклионе прошли чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ИТФ. За медали боролось около тысячи спортсменов из 32 стран. В составе сборной России выступали несколько представителей Алтайского края.
В заключительный день соревнований алтайская спортсменка Анастасия Калашникова завоевала две золотые медали первенства Европы среди юниорок 14–15 лет — в командной спецтехнике и командном спарринге. Ранее она уже взяла личное золото в спарринге и бронзу в командном туле.
Никита Демин (2 дан) стал серебряным призером чемпионата Европы в дисциплине "туль", а Дмитрий Колов (3 дан) — бронзовым. Ольга Грязева заняла третье место на первенстве Европы среди юниорок 16–17 лет в той же дисциплине.
По итогам соревнований сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата и первенства Европы.
Молодцы!!!