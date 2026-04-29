НОВОСТИНедвижимость

В России начали падать цены на вторичное жилье

Бывший премьер-министр Сергей Степашин выразил надежду на уменьшение ключевой ставки до 10% при инфляции 5–6% в течение года

29 апреля 2026, 12:44, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru
Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Цены на вторичную недвижимость в России сейчас снижаются в ряде регионов. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — отметил политик, отвечая на вопрос, стоит ли ждать замедления роста цен на жилье.

Кроме того, Степашин выразил надежду на снижение ключевой ставки. По его словам, она вполне может опуститься до 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать на уровне 5–6%.

недвижимость
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:55:26 29-04-2026

Очень хорошо что цены падают. По первых подсдуются спекулянты, во вторых за счёт банкротства застройщиков появятся ещё более выгодные предложения. Чем ниже цены - тем легче жить населению.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:35:53 29-04-2026

Гость (12:55:26 29-04-2026) Очень хорошо что цены падают. По первых подсдуются спекулянт... оглянись, где они падают?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:55 29-04-2026

гость (13:35:53 29-04-2026) оглянись, где они падают?... золото в слитках подешевело

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:18:29 29-04-2026

гость (13:35:53 29-04-2026) оглянись, где они падают?... Там же внятно написали-в России(а не в Алтайском крае)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Васятка

13:46:36 01-05-2026

А в Барнауле что делать, чё все туда едут? Там за сотку надо горбатититься по 15 часов в сутки.Лучше уж в Тюмени за три ляма квартиру купить.С ремонтом и кухней.Где сотку только нищие получают.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров