В России начали падать цены на вторичное жилье

Бывший премьер-министр Сергей Степашин выразил надежду на уменьшение ключевой ставки до 10% при инфляции 5–6% в течение года

29 апреля 2026, 12:44, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Цены на вторичную недвижимость в России сейчас снижаются в ряде регионов. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — отметил политик, отвечая на вопрос, стоит ли ждать замедления роста цен на жилье.

Кроме того, Степашин выразил надежду на снижение ключевой ставки. По его словам, она вполне может опуститься до 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать на уровне 5–6%.