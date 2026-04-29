В России начали падать цены на вторичное жилье
Бывший премьер-министр Сергей Степашин выразил надежду на уменьшение ключевой ставки до 10% при инфляции 5–6% в течение года
29 апреля 2026, 12:44, ИА Амител
Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru
Цены на вторичную недвижимость в России сейчас снижаются в ряде регионов. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.
«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — отметил политик, отвечая на вопрос, стоит ли ждать замедления роста цен на жилье.
Кроме того, Степашин выразил надежду на снижение ключевой ставки. По его словам, она вполне может опуститься до 10%, если в течение года инфляцию удастся удержать на уровне 5–6%.
12:55:26 29-04-2026
Очень хорошо что цены падают. По первых подсдуются спекулянты, во вторых за счёт банкротства застройщиков появятся ещё более выгодные предложения. Чем ниже цены - тем легче жить населению.
13:35:53 29-04-2026
Гость (12:55:26 29-04-2026) Очень хорошо что цены падают. По первых подсдуются спекулянт... оглянись, где они падают?
15:01:55 29-04-2026
гость (13:35:53 29-04-2026) оглянись, где они падают?... золото в слитках подешевело
15:18:29 29-04-2026
гость (13:35:53 29-04-2026) оглянись, где они падают?... Там же внятно написали-в России(а не в Алтайском крае)
13:46:36 01-05-2026
А в Барнауле что делать, чё все туда едут? Там за сотку надо горбатититься по 15 часов в сутки.Лучше уж в Тюмени за три ляма квартиру купить.С ремонтом и кухней.Где сотку только нищие получают.