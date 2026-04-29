Российский слесарь выиграл в лотерею 56 млн рублей после встречи с пауком
Житель Владимирской области купил несколько лотерейных билетов, поверив в народную примету
29 апреля 2026, 13:50, ИА Амител
Слесарь из Владимирской области Евгений выиграл суперприз государственной лотереи "Все или ничего" — 56 117 477 рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс‑службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
Счастливый билет был приобретен в ходе 171 453‑го тиража. По правилам лотереи суперприз можно выиграть двумя способами: либо угадав 12 чисел из 24, либо не угадав ни одного. Евгению повезло по второму сценарию — он не выбрал ни одного верного числа.
Необычным образом сложились обстоятельства, предшествовавшие выигрышу. В ночь перед покупкой билета мужчине приснился сон о лотерейной победе.
А утром, находясь в ванной, он увидел большого паука. Согласно народной примете, такое событие считается предвестником денежной удачи.
Вдохновленный этими знаками, Евгений сначала купил несколько лотерейных билетов, а вечером, уже напоследок, приобрел еще один.
Именно последний билет и оказался выигрышным, принесшим слесарю из Владимирской области суперприз. Ранее победители лотерей назвали числа, приносящие удачу.
13:56:11 29-04-2026
всем стоять!! никому не бежать за лотерейками! я первая!
14:00:07 29-04-2026
Не. нужно сначала паук. или еще одна вещь... приснилась, а потом уж бежать.
14:38:55 29-04-2026
какой паук! Слесаря бы этого увидеть и поговорить для начала😂
14:09:17 29-04-2026
Стой, безумная! Ты же еще не увидела паука и зеленый порш!!!
14:21:48 29-04-2026
да ну блиииинннн(
14:04:55 29-04-2026
Уже паука в свой лохотрон приплели
14:12:26 29-04-2026
Почему упорно ООО принадлежащее армянам , называется государственным?
Получается так же как с национальным месседжером
14:32:29 29-04-2026
То порш то паук завтра что придумают...
15:10:32 29-04-2026
Верим
15:41:23 29-04-2026
реклама ! чо ктото двинул за билетами ?
22:26:21 29-04-2026
Я выигрывал, из 6 подаренных на 23февраля билетов выиграло 3 правда по 150 руб))