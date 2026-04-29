Российский слесарь выиграл в лотерею 56 млн рублей после встречи с пауком

Житель Владимирской области купил несколько лотерейных билетов, поверив в народную примету

29 апреля 2026, 13:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Слесарь из Владимирской области Евгений выиграл суперприз государственной лотереи "Все или ничего" — 56 117 477 рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс‑службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".

Счастливый билет был приобретен в ходе 171 453‑го тиража. По правилам лотереи суперприз можно выиграть двумя способами: либо угадав 12 чисел из 24, либо не угадав ни одного. Евгению повезло по второму сценарию — он не выбрал ни одного верного числа.

Необычным образом сложились обстоятельства, предшествовавшие выигрышу. В ночь перед покупкой билета мужчине приснился сон о лотерейной победе.

А утром, находясь в ванной, он увидел большого паука. Согласно народной примете, такое событие считается предвестником денежной удачи.

Вдохновленный этими знаками, Евгений сначала купил несколько лотерейных билетов, а вечером, уже напоследок, приобрел еще один.

Именно последний билет и оказался выигрышным, принесшим слесарю из Владимирской области суперприз.