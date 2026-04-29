Кардиохирург назвал газированные напитки "жидкой смертью"

По словам врача, такие напитки содержат в себе огромное количество калорий, что очень вредно

29 апреля 2026, 16:29, ИА Амител

Мужчина пьет напиток / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Кардиохирург Джереми Лондон в беседе с изданием Mirror резко высказался о сладких газированных напитках, назвав их "жидкой смертью". Врач призвал полностью отказаться от подобных высококалорийных напитков, сообщает "Лента.ru".

«Я думаю, что сладкие газированные напитки — это просто бич нашего общества. Очевидно, нужно запретить себе употребление высококалорийных газировок. Вы даже не подозреваете, сколько калорий получаете со сладкими напитками», — подчеркнул Лондон.

Также специалист обратил внимание на серьезный вред курения для здоровья. Кардиохирург категорично заявил, что курение — одно из худших решений для организма: оно разрушает легкие, провоцирует развитие рака легких и повышает риск сердечно‑сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты. В завершение Лондон прямо призвал отказаться от сигарет.