Кардиохирург назвал газированные напитки "жидкой смертью"
По словам врача, такие напитки содержат в себе огромное количество калорий, что очень вредно
29 апреля 2026, 16:29, ИА Амител
Кардиохирург Джереми Лондон в беседе с изданием Mirror резко высказался о сладких газированных напитках, назвав их "жидкой смертью". Врач призвал полностью отказаться от подобных высококалорийных напитков, сообщает "Лента.ru".
«Я думаю, что сладкие газированные напитки — это просто бич нашего общества. Очевидно, нужно запретить себе употребление высококалорийных газировок. Вы даже не подозреваете, сколько калорий получаете со сладкими напитками», — подчеркнул Лондон.
Также специалист обратил внимание на серьезный вред курения для здоровья. Кардиохирург категорично заявил, что курение — одно из худших решений для организма: оно разрушает легкие, провоцирует развитие рака легких и повышает риск сердечно‑сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты. В завершение Лондон прямо призвал отказаться от сигарет.
16:40:55 29-04-2026
Я тоже против. Что бы пиво газировали... А если серьезно раньше в Советском Союзе стояли автоматы с газировкой с общаковскими стаканчиками. И вообще никто не парился не о чем. Вкусно было за уши не оттащишь. В Барнауле на площади Октября стояли. Штук 5.
17:02:01 29-04-2026
Где то это уже было - сахар - сладкая смерть, соль это белая смерть, а колбаса это вкусная смерть)) и вобще любая жизнь ведет к смерти))
18:52:01 29-04-2026
Газированная водка ваще атас
00:06:12 30-04-2026
Гость (18:52:01 29-04-2026) Газированная водка ваще атас... Водку надо пить не с газом, а с картошечкой, селедочкой и маринованным лучком, а поверх огурчик солененький.
22:18:26 29-04-2026
Пью лимонад на основе сахара каждый день по 100-250 мл, чтобы не толстеть.