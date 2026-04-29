Опрос: миллениалы чаще зумеров хранят деньги "под подушкой"

29 апреля 2026, 12:13, ИА Амител

По данным исследования ЮMoney, наблюдается заметный поколенческий разрыв в подходах к управлению финансами в России. Аналитики опросили более 1500 респондентов, чтобы сравнить финансовые привычки миллениалов и зумеров, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что каждый четвертый миллениал по‑прежнему хранит наличные "под подушкой", отдавая предпочтение физическим деньгам перед цифровыми средствами. Среди зумеров такой архаичный способ сбережений используют лишь 11%.

Опрос показал, что 20% миллениалов отслеживают остаток средств в финансовых приложениях, тогда как среди зумеров этот показатель превышает четверть опрошенных. Регулярно планируют расходы через мобильные сервисы 14% миллениалов и значительно больше — более четверти — зумеров.

«В то же время половина представителей поколения Z начинает копить при появлении свободных средств. Среди миллениалов этот показатель вдвое ниже — всего 25%. Выяснилось, что рублевые вклады чаще выбирают миллениалы, а не зумеры. Кроме того, четверть миллениалов вообще не занимаются планированием расходов. Среди зумеров доля таких людей существенно меньше — лишь 9%», — говорится в материале.

Эксперты пришли к выводу, что зумеры демонстрируют более осознанный и технологичный подход к управлению деньгами. Они активнее используют цифровые инструменты, следят за балансом в реальном времени и целенаправленно копят излишки. Миллениалы же чаще полагаются на наличные и реже планируют бюджет. Ранее экономист сообщал, что финансовая подушка должна покрывать расходы за 10–12 месяцев. Главное — не вкладывать деньги "подушки" в сложные или долгосрочные инвестиции.