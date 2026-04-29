Опрос: миллениалы чаще зумеров хранят деньги "под подушкой"
Среди зумеров такой способ сбережений распространен значительно меньше, его используют лишь 11%
29 апреля 2026, 12:13, ИА Амител
По данным исследования ЮMoney, наблюдается заметный поколенческий разрыв в подходах к управлению финансами в России. Аналитики опросили более 1500 респондентов, чтобы сравнить финансовые привычки миллениалов и зумеров, пишет РИА Новости.
Выяснилось, что каждый четвертый миллениал по‑прежнему хранит наличные "под подушкой", отдавая предпочтение физическим деньгам перед цифровыми средствами. Среди зумеров такой архаичный способ сбережений используют лишь 11%.
Опрос показал, что 20% миллениалов отслеживают остаток средств в финансовых приложениях, тогда как среди зумеров этот показатель превышает четверть опрошенных. Регулярно планируют расходы через мобильные сервисы 14% миллениалов и значительно больше — более четверти — зумеров.
«В то же время половина представителей поколения Z начинает копить при появлении свободных средств. Среди миллениалов этот показатель вдвое ниже — всего 25%. Выяснилось, что рублевые вклады чаще выбирают миллениалы, а не зумеры. Кроме того, четверть миллениалов вообще не занимаются планированием расходов. Среди зумеров доля таких людей существенно меньше — лишь 9%», — говорится в материале.
Эксперты пришли к выводу, что зумеры демонстрируют более осознанный и технологичный подход к управлению деньгами. Они активнее используют цифровые инструменты, следят за балансом в реальном времени и целенаправленно копят излишки. Миллениалы же чаще полагаются на наличные и реже планируют бюджет. Ранее экономист сообщал, что финансовая подушка должна покрывать расходы за 10–12 месяцев. Главное — не вкладывать деньги "подушки" в сложные или долгосрочные инвестиции.
12:26:56 29-04-2026
не копить не получиться !!!
Никто не зарабатывает 2,5 млн/месяц чтобы сразу пойти и купить себе авто.
13:01:25 29-04-2026
У зумеров нечего положить под подушку.
13:20:13 29-04-2026
Хранить надо в золоте. Можно накупить меди и хранить в гараже. Вообще можно будет по паспорту в любой приемке металла скинуть.
13:21:24 29-04-2026
Миленуалы хранят деньги под подушкой от зумеров.
14:50:51 29-04-2026
А мне вот даже лень стало искать, кто такие зумеры и другие. Совсем русский язык забыли.
15:19:51 29-04-2026
Зумеры просто не застали дефолты,кражу вкладов,деноминации,ввод новых денег и прочие прелести. Непуганые