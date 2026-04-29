29 апреля 2026, 13:16, ИА Амител

Американский журнал The National Interest признал российский танк Т‑72 лучшим в мире. В публикации подчеркивается, что боевая машина отвечает всем необходимым требованиям к эффективному танку.

"Газета.ru" со ссылкой на журнал пишет, что, несмотря на вызовы современного поля боя, в том числе активное применение беспилотников, Т‑72 успешно демонстрирует свои боевые качества в ходе конфликта на Украине.

В рейтинге журнала российский танк занял первое место. Второе досталось американскому М1 "Абрамс", третье — израильскому Merkava.

На этом фоне обращает на себя внимание ситуация с поставками танков Украине. В декабре 2025 года чешское издание Novinky сообщило, что Украина не сможет получить от Чехии танки Т‑72М4CZ из‑за неудачной попытки их модернизации.

Машины, предназначенные для обновления и последующей передачи Киеву, неоднократно проходили контрольные испытания, но не показали требуемых результатов. Для ввода Т‑72М4CZ в строй потребуется дополнительно инвестировать в модернизацию системы управления огнем — а это существенно увеличит стоимость каждой боевой машины.

Ранее вице‑адмирал Норвегии заявил, что атомные подлодки — самое мощное проявление морской силы России. На текущий момент ни одна другая страна в мире не располагает подобными кораблями.