Американский журнал поставил российский Т‑72 на первое место в рейтинге боевых танков
Второе место досталось американскому М1 "Абрамс", а третье — израильскому Merkava
29 апреля 2026, 13:16, ИА Амител
Американский журнал The National Interest признал российский танк Т‑72 лучшим в мире. В публикации подчеркивается, что боевая машина отвечает всем необходимым требованиям к эффективному танку.
"Газета.ru" со ссылкой на журнал пишет, что, несмотря на вызовы современного поля боя, в том числе активное применение беспилотников, Т‑72 успешно демонстрирует свои боевые качества в ходе конфликта на Украине.
В рейтинге журнала российский танк занял первое место. Второе досталось американскому М1 "Абрамс", третье — израильскому Merkava.
На этом фоне обращает на себя внимание ситуация с поставками танков Украине. В декабре 2025 года чешское издание Novinky сообщило, что Украина не сможет получить от Чехии танки Т‑72М4CZ из‑за неудачной попытки их модернизации.
Машины, предназначенные для обновления и последующей передачи Киеву, неоднократно проходили контрольные испытания, но не показали требуемых результатов. Для ввода Т‑72М4CZ в строй потребуется дополнительно инвестировать в модернизацию системы управления огнем — а это существенно увеличит стоимость каждой боевой машины.
Ранее вице‑адмирал Норвегии заявил, что атомные подлодки — самое мощное проявление морской силы России. На текущий момент ни одна другая страна в мире не располагает подобными кораблями.
очень "авторитетное" издание..... прям уровень "Ланцета" в медицине...
14:01:57 29-04-2026
Может, как в Японии, когда японскую военщину лишили ее жала, а дали возможность создавать только гражданскую продукцию - "Toyota! Управляй мечтой".
14:13:28 29-04-2026
Это они ещё Армату не видели
14:28:46 29-04-2026
Интересно по каким параметрам считался рейтинг
18:50:04 29-04-2026
Российский танк Т-72 принят на вооружение Советской армии ещё в 1973 году.
19:33:33 29-04-2026
Горожанин. (18:50:04 29-04-2026) Российский танк Т-72 принят на вооружение Советской армии ещ... Это нормально, накопленный опыт и уровень развития промышленности это позволили. Дальнейшее развитие возможно только в виде узкой специфики на границе практичности и целесообразности
19:50:16 29-04-2026
Самый дорогой танк уничтожается самым дешевым БПЛА. С точки зрения даже локального конфликта, Т-72, однозначно, лучший танк. А вот дуэль ствол в ствол, без любой другой поддержки может и не вывезти.