Почти половина барнаульцев игнорирует предложения о работе без указания зарплаты

Женщины принципиальнее мужчин: 45% против 36%

29 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Почти половина барнаульцев не рассматривают предложения о работе, где не указана конкретная зарплата. Согласно опросу, 40% горожан никогда не откликаются на такие вакансии, 34% делают это иногда и лишь 26% — часто. Женщины более категоричны: 45% против 36% среди мужчин. Пик неприятия приходится на возраст 35–45 лет (43%), сообщает SuperJob.

Почему работодатели скрывают зарплату

65% рекрутеров объясняют это тем, что окончательная сумма определяется по итогам собеседования. 32% признались, что не хотят раскрывать уровень оплаты действующим сотрудникам и конкурентам. 20% компаний таким образом изучают ожидания соискателей. 19% используют формулировку "по договоренности" при сдельной или бонусной системе, столько же честно указывают, что их предложение ниже рыночного.

Для привлечения большего числа кандидатов не указывают доход 15% работодателей, а 14% рассчитывают сэкономить: они уверены, что всегда найдутся желающие работать за меньшие деньги, чем компания готова платить.

Почему соискатели не пишут о своих ожиданиях

30% опрошенных заявили, что зарплата зависит от объема и условий работы. 14% предпочитают обсуждать деньги лично. 11% либо не знают своей рыночной стоимости либо считают диапазон доходов в своей сфере слишком широким.

8% хотят сохранить свободу выбора между разными предложениями, 5% боятся отпугнуть работодателя высокими запросами, а 3% надеются, что компания сама предложит больше. Всего 2% просто копируют поведение работодателя ("в вакансиях ведь тоже пишут "по договоренности").