Почти на полметра поднялся уровень воды в Оби в Барнауле

Глава города Вячеслав Франк поручил держать ситуацию на особом контроле

29 апреля 2026, 22:08, ИА Амител

Река Обь / Фото: amic.ru
В Барнауле за последние сутки резко вырос уровень воды в реке Оби — он поднялся сразу на 48 сантиметров. О текущей паводковой ситуации сообщили на оперативном совещании в городской администрации, подчеркнув, что обстановка остается под пристальным контролем, хотя до опасных значений пока есть запас, сообщили в мэрии.

По словам начальника управления по делам ГОЧС города Андрея Неймана, на данный момент уровень воды в Оби достиг 385 сантиметров. При этом критической считается отметка в 540 сантиметров.

«Специалисты продолжают ежедневный мониторинг уровня воды в Оби и ее притоках», — отчитался Нейман.

Глава города Вячеслав Франк поручил держать ситуацию на особом контроле в наиболее уязвимых территориях — в микрорайоне Затон Центрального района и поселке Ильича Октябрьского района.

Ледоход на реке Оби / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 4

Musik

22:12:45 29-04-2026

Коренная вода еще не пошла.
Не дрейфить!

Гость

07:02:10 30-04-2026

Musik (22:12:45 29-04-2026) Коренная вода еще не пошла. Не дрейфить! ... По вкусу определяешь коренную? ))

Musik

08:00:18 30-04-2026

Гость (07:02:10 30-04-2026) По вкусу определяешь коренную? ))... По химсоставу тоже отличается, вы правы.

Гость

11:27:03 30-04-2026

(наводненческая песня)
Наверх, проверяющие, все по местам!
Компенсаций поток наступает!
Воде не сдается наш гордый «Затон»,
Ведь денег там каждый желает!

