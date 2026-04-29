Почти на полметра поднялся уровень воды в Оби в Барнауле

Глава города Вячеслав Франк поручил держать ситуацию на особом контроле

29 апреля 2026, 22:08, ИА Амител

Река Обь / Фото: amic.ru

В Барнауле за последние сутки резко вырос уровень воды в реке Оби — он поднялся сразу на 48 сантиметров. О текущей паводковой ситуации сообщили на оперативном совещании в городской администрации, подчеркнув, что обстановка остается под пристальным контролем, хотя до опасных значений пока есть запас, сообщили в мэрии.

По словам начальника управления по делам ГОЧС города Андрея Неймана, на данный момент уровень воды в Оби достиг 385 сантиметров. При этом критической считается отметка в 540 сантиметров.

«Специалисты продолжают ежедневный мониторинг уровня воды в Оби и ее притоках», — отчитался Нейман.

Глава города Вячеслав Франк поручил держать ситуацию на особом контроле в наиболее уязвимых территориях — в микрорайоне Затон Центрального района и поселке Ильича Октябрьского района.