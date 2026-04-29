Почти на полметра поднялся уровень воды в Оби в Барнауле
29 апреля 2026, 22:08, ИА Амител
В Барнауле за последние сутки резко вырос уровень воды в реке Оби — он поднялся сразу на 48 сантиметров. О текущей паводковой ситуации сообщили на оперативном совещании в городской администрации, подчеркнув, что обстановка остается под пристальным контролем, хотя до опасных значений пока есть запас, сообщили в мэрии.
По словам начальника управления по делам ГОЧС города Андрея Неймана, на данный момент уровень воды в Оби достиг 385 сантиметров. При этом критической считается отметка в 540 сантиметров.
«Специалисты продолжают ежедневный мониторинг уровня воды в Оби и ее притоках», — отчитался Нейман.
Глава города Вячеслав Франк поручил держать ситуацию на особом контроле в наиболее уязвимых территориях — в микрорайоне Затон Центрального района и поселке Ильича Октябрьского района.
22:12:45 29-04-2026
Коренная вода еще не пошла.
Не дрейфить!
07:02:10 30-04-2026
Musik (22:12:45 29-04-2026) Коренная вода еще не пошла. Не дрейфить! ... По вкусу определяешь коренную? ))
08:00:18 30-04-2026
Гость (07:02:10 30-04-2026) По вкусу определяешь коренную? ))... По химсоставу тоже отличается, вы правы.
11:27:03 30-04-2026
(наводненческая песня)
Наверх, проверяющие, все по местам!
Компенсаций поток наступает!
Воде не сдается наш гордый «Затон»,
Ведь денег там каждый желает!