В Горно-Алтайске подросток перевел мошенникам более 100 тысяч рублей с карты бабушки

В течение нескольких дней школьник без разрешения пользовался телефоном бабушки и отправлял деньги по реквизитам

29 апреля 2026, 23:02, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Горно-Алтайске 13-летний подросток стал жертвой интернет-мошенников, переведя злоумышленникам более 120 тысяч рублей с банковской карты своей бабушки. Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай, аферисты действовали под видом легкого заработка, пообещав школьнику быстрый доход.

По данным ведомства, в одном из мессенджеров мальчику написал неизвестный мужчина и предложил схему "заработка на карманные расходы". Подростку объяснили, что он должен переводить деньги на указанные счета, после чего ему якобы вернут сумму вдвое больше. Поверив обещаниям, школьник согласился и начал выполнять инструкции.

В течение нескольких дней он без разрешения пользовался телефоном бабушки и отправлял деньги по реквизитам, которые ему присылал "работодатель". Всего подросток совершил 28 переводов на общую сумму 124 тысячи рублей, рассчитывая получить обратно 248 тысяч. Однако обещанные средства так и не поступили, а сам собеседник перестал выходить на связь. После этого подросток удалил аккаунт в мессенджере и приложение с телефона.

Пропажу денег 53-летняя жительница города обнаружила спустя несколько дней, когда зашла в банковское приложение. Узнав у внука, что произошло, женщина обратилась в полицию. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее жительница Бийска перевела 1 млн рублей "инвестору из Парижа", чтобы быстро закрыть долги. Когда она попыталась вывести деньги, "инвестиционная платформа" перестала отвечать.