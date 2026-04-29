В Краснодарском крае семейная пара расправилась с годовалым ребенком

29 апреля 2026, 19:37, ИА Амител

В Краснодарском крае суд вынес приговор семейной паре, признанной виновной в убийстве малолетнего ребенка. Об этом "Ленте.ру" сообщили в прокуратуре региона. Речь идет о преступлении, совершенном еще в 2020 году и раскрытом спустя несколько лет после того, как фигурантам удавалось скрывать произошедшее.

Осужденные признаны виновными по статье 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Как установил суд, ночью 1 сентября 2020 года женщина и ее сожитель приняли решение расправиться с годовалым сыном подсудимой. Мотивом стали личные неприязненные отношения к ребенку, а также отсутствие средств на его содержание и нежелание искать источники дохода.

Согласно материалам дела, они вывезли ребенка в лесной массив рядом с Крымском, где лишили его возможности дышать, после чего по очереди ударили головой о землю и оставили в лесу. На протяжении нескольких лет преступление оставалось нераскрытым — до 2025 года, когда к ним домой пришли социальные службы с проверкой жилищно-бытовых условий. В квартире обнаружили двоих детей — в возрасте четырех лет и трех месяцев, при этом объяснить судьбу старшего ребенка взрослые не смогли.

В ходе судебного разбирательства женщина отрицала свою причастность, тогда как мужчина полностью признал вину. В итоге суд назначил подсудимой 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а ее сожителю — 14 лет в колонии строгого режима.

