Самому старшему — 105 лет. Сколько ветеранов осталось в Алтайском крае и как им помогают

29 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

9 мая в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае сегодня проживает 2951 ветеран Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. Такие данные назвала министр социальной защиты региона Наталья Оськина на заседании оргкомитета "Победа", который состоялся 28 апреля в правительстве Алтайского края. В регионе проживают 47 непосредственных участников боевых действий, самому старшему из которых 105 лет.

Сколько ветеранов живет на Алтае?

В числе тех, кто получает поддержку, — участники и инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей и труженики тыла.

Сейчас в регионе проживают:

— 47 непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны;

— 98 жителей блокадного Ленинграда;

— 102 бывших несовершеннолетних узника концлагерей;

— 101 вдова погибших участников войны;

— 229 тружеников тыла.

Кроме того, статус "Дети войны" имеют около 58 тысяч жителей края. По словам Натальи Оськиной, все ветераны — люди преклонного возраста: им более 80 лет. Самому старшему участнику войны — 105 лет, а 17 человек уже перешагнули столетний рубеж.

Деньги, транспорт и бытовая помощь

В крае ведут персональный учет ветеранов — обновляют данные каждый месяц. Власти знают состояние здоровья и уровень мобильности каждого, чтобы оказывать адресную помощь. По словам министра, все меры поддержки предоставляют своевременно и в полном объеме. Помимо федеральных выплат, в регионе действуют и дополнительные программы.

В апреле 2026 года 58 тысяч детей войны получили единовременную выплату — по 2 тысячи рублей. Деньги начислили автоматически, без заявлений.

Также для ветеранов в Барнауле действует бесплатный проезд, в том числе через сервис "Яндекс.Такси". За год оформили десятки поездок, в основном — в медицинские учреждения. В прошлом году услугой воспользовались более 800 раз.

Продолжается и программа улучшения жилищных условий. За все время ее реализации 8375 ветеранов получили новое жилье или улучшили существующее. Сейчас очереди нет. Отдельно предусмотрены средства на ремонт домов — капитальный и текущий. Такая помощь оказывается адресно, тем, кто действительно в ней нуждается.

Как ветеранов поздравят с Днем Победы?

Накануне 9 мая ветеранам вручат продуктовые наборы от алтайских производителей. Всего подготовили 254 подарка стоимостью более 7 тысяч рублей каждый. Их доставят с 4 по 5 мая, вручение пройдет в торжественной обстановке с учетом пожеланий самих ветеранов и их родственников.

Кроме того, подготовили около 3200 поздравительных открыток от губернатора. Их вручат всем ветеранам и приравненным категориям.

Кроме того, ветераны традиционно примут участие в ключевых мероприятиях 9 мая —возложении цветов и параде. Для них организуют транспорт и сопровождение.

Отдельно в регионе поздравляют ветеранов с юбилеями — начиная с 90 лет. В 2026 году такие поздравления уже получили 139 человек, включая 24 долгожителя старше 100 лет. Также сохраняется практика личных звонков — ветеранам звонят, чтобы поздравить с праздниками и поддержать.

Наталья Оськина подчеркнула, что, несмотря на сокращение числа ветеранов, внимание к ним не уменьшается.