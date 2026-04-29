При этом электронные проездные в автобусе принимают без каких-либо нареканий

29 апреля 2026, 14:44, ИА Амител

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: amic.ru

Несмотря на то, что на автобусном маршруте № 109 в Барнауле установлены терминалы для оплаты, водители заставляют пассажиров рассчитываться наличными или с помощью перевода. Об этом рассказала читательница amic.ru.

По словам пассажирки, в очередной раз с отказом в оплате проезда посредством терминала она столкнулась 29 апреля. Водитель автобуса № 109 потребовал рассчитаться наличными либо с помощью перевода. Причиной, как рассказала женщина, он назвал технические проблемы с работой терминала.

При этом собеседница amic.ru сообщила: такое происходит на маршруте регулярно. Кроме того, водители на этом направлении якобы намеренно скрывают терминалы от пассажиров. А вот платежи с помощью электронного проездного, как отмечает женщина, принимают без нареканий.

Маршрут № 109 курсирует между остановками "Мебельная фабрика" и "Поселок Центральный". Согласно реестру регулярных автобусных маршрутов краевой столицы, его обслуживает перевозчик "Фрайбус Транспорте".Напомним, также 29 апреля другая читательница amic.ru рассказала о конфликте из-за способа оплаты в автобусе № 47. Водитель потребовал рассчитаться за проезд переводом или наличными, несмотря на то, что терминал был. Не получив желаемого, он закрыл двери и не выпускал пассажиров из автобуса.