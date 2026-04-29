Водителей еще одного маршрута в Барнауле уличили в "игнорировании" терминалов
При этом электронные проездные в автобусе принимают без каких-либо нареканий
29 апреля 2026, 14:44, ИА Амител
Несмотря на то, что на автобусном маршруте № 109 в Барнауле установлены терминалы для оплаты, водители заставляют пассажиров рассчитываться наличными или с помощью перевода. Об этом рассказала читательница amic.ru.
По словам пассажирки, в очередной раз с отказом в оплате проезда посредством терминала она столкнулась 29 апреля. Водитель автобуса № 109 потребовал рассчитаться наличными либо с помощью перевода. Причиной, как рассказала женщина, он назвал технические проблемы с работой терминала.
При этом собеседница amic.ru сообщила: такое происходит на маршруте регулярно. Кроме того, водители на этом направлении якобы намеренно скрывают терминалы от пассажиров. А вот платежи с помощью электронного проездного, как отмечает женщина, принимают без нареканий.
Маршрут № 109 курсирует между остановками "Мебельная фабрика" и "Поселок Центральный". Согласно реестру регулярных автобусных маршрутов краевой столицы, его обслуживает перевозчик "Фрайбус Транспорте".Напомним, также 29 апреля другая читательница amic.ru рассказала о конфликте из-за способа оплаты в автобусе № 47. Водитель потребовал рассчитаться за проезд переводом или наличными, несмотря на то, что терминал был. Не получив желаемого, он закрыл двери и не выпускал пассажиров из автобуса.
15:03:40 29-04-2026
Звучит как-будто кто-то неожиданно обнаружил распускающиеся листья на берёзе .
Уверен комитет по транспорту не располагает подобной информацией
15:20:01 29-04-2026
Если в автобусе должен быть терминал, а тебе отказывают в оплате картой, то проезд бесплатный. Все просто
15:48:15 29-04-2026
Гость (15:20:01 29-04-2026) Если в автобусе должен быть терминал, а тебе отказывают в оп... ездят в основном женщины, дети и старики-а с ними водителю легко бороться
16:10:03 29-04-2026
Нужно это в каждом автобусе написать, под ценой за проезд. И сделать горячий номер в Администрацию города кто это курирует. Они достаточно быстро могут повоздействовать на перевозчика, при желании конечно. Порядок нужно навести и с транспортом в городе и со строительством. Какой-то хаос везде.
19:18:15 29-04-2026
Гость (16:10:03 29-04-2026) Какой-то хаос везде... Этот хаос - чей надо хаос, потому и длится годами.
15:41:53 29-04-2026
"...водители на этом направлении якобы намеренно скрывают терминалы от пассажиров. А вот платежи с помощью электронного проездного, как отмечает женщина, принимают без нареканий..."
Странно, в чём логика, можно пояснительную бригаду?
16:18:20 29-04-2026
Гость (15:41:53 29-04-2026) "...водители на этом направлении якобы намеренно скрывают те...
за льготный проезд видимо они получают денежки хорошо, а через терминал с потерями. не могу утверждать точно, но по логике так
16:19:05 29-04-2026
А логика проста. Занижают количество перевозимых пассажиров, портят статистику для увеличения дотаций и стоимости проезда.
20:02:50 29-04-2026
Гость (15:41:53 29-04-2026) "...водители на этом направлении якобы намеренно скрывают те... Да легко: с проездного поездки списываются, а для банковской карты нужен интернет. А с ним проблемы.
16:43:42 29-04-2026
Не работает терминал? На штрафстоянку. Не работает опять? Изьять транспортное средство как непригодное для эксплуатации и утилизировать за счет владельца. Нет что ли способов как быстро искоренить этот беспредел?
16:48:23 29-04-2026
...... (16:43:42 29-04-2026) Не работает терминал? На штрафстоянку. Не работает опять? Из... да они там у них на подсосе слова лишнего не вякнут всё на мази чики пики так и кошмарят пассажиров
16:55:37 29-04-2026
Аналогичная ситуация в 47 сегодня
17:30:20 29-04-2026
Примите закон - нет терминала нет рейса.
другое дело что нет интернета - толку с терминала ?
ну или кто то знает но имеет поэтому ничего не решается
Как тут писали для Холмса дело одной выкуренно трубки
про рыбу же все знают ?
вот и начинайте с головы
09:32:28 30-04-2026
Гость (17:30:20 29-04-2026) Примите закон - нет терминала нет рейса. другое дело что... Да и проблем с интернетом уже нет.
10:07:18 30-04-2026
Гость (09:32:28 30-04-2026) Да и проблем с интернетом уже нет. ... Кстати да...
Проблемы с интернетом были прошлым летом и то в основном в центре
Сейчас интернет не работает только в каких то определённых местах (например в районе ТЦ Юности)
И то там терминал всё рано рабочий
А у нас до сих пор продолжают лапшу на уши вешать мол "нет интернета нет терминала"
18:30:47 29-04-2026
такая же песня была на маршруте №2. У водителя к вокзалу аж истерика приключилась, что люди не наличкой рассчитываются, и он всех высадил. Сказал, что сломался.. то есть сначала орал дурниной, а потом высадил
20:03:30 29-04-2026
Эй стодевяточку не трогать!
20:12:37 29-04-2026
Хозяева маршрутов ни мало миллионов рублей получают, когда встают на этот маршрут, поэтому и бьются за это. Они изначально обеспечены деньгами в плане предстоящих поломок, подорожания бензина и гостьпр. Так что ни им ныть про износ и цены. Пусть тратят миллионы по назначению , а ни в карман кладут, тогда и проезд поднимать не придется и от терминалов шарахаться.
00:14:07 30-04-2026
Оплачивать проезд 10-ти копеечными монетами, пусть считает. А вообще - полная анархия - ни мэрия, ни полиция, ни прокуратура ничего не делают. Каждый водятел в зачуханой маршрутке "царь".
10:00:18 30-04-2026
У нас на маршрутках 51 и 57(они же автобусы по какой-то логике) 50/50
Где то терминал есть где то нет
Мне кажется у нас в городе какая та фигня происходит с общ. транспортом
Цены поднимают но как будто ничего и не меняется
Водители в маршрутках просят наличные хотя по хорошему надо иметь и терминал и наличные
Некоторые маршруты срезают и не раз в месяц а каждый день практически
Вот вчера поехала по маршруту 6 тролейбуса
1 приехал говорит что конец маршрута через 3 остановки (не первый раз)
2 приехал вроде нормально
ТАМ БЛИН ХОТЬ КТО НЕБУДЬ КОНТРОЛИРУЕТ ВСЮ ЭТУ РАБОТУ
ИЛИ КАК ВСЕГДА НА ХАЛЯВУ ДЕНЬГИ СРУБАЕТ!?