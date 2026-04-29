Царапина непривитого котенка чуть не убила маленькую девочку в Подмосковье

Ребенок оказался в больнице с поражениями органов

29 апреля 2026, 17:44, ИА Амител

В Подмосковье врачи спасли девочку, чье тяжелое состояние оказалось связано с царапиной, полученной от котенка. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Ребенка в крайне тяжелом состоянии — с температурой под 40 градусов, сильной слабостью и симптомами кишечного расстройства — бригада скорой помощи доставила в Детский научно‑клинический центр имени Л. М. Рошаля. Выяснилось, что незадолго до болезни семья приютила с улицы котенка, который не проходил ветеринарный осмотр и не был привит.

«Медики поставили редкий диагноз — диссеминированный бартонеллез. Бактерии, попавшие в организм девочки через царапину от кошачьих когтей, распространились с кровотоком по всему телу. УЗИ показало, что печень и селезенка ребенка покрыты множественными гнойными образованиями — врачи насчитали до 20 штук. Для подтверждения диагноза потребовалась пункция печени», — говорится в публикации.

Девочке назначили внутривенную терапию комплексом антибиотиков. Уже через несколько дней температуру удалось сбить, а очаги воспаления постепенно исчезли. Сейчас пациентка находится дома под наблюдением участкового врача.

Отмечается, что котенок, ставший источником инфекции, абсолютно здоров и по‑прежнему живет в семье.