Царапина непривитого котенка чуть не убила маленькую девочку в Подмосковье
Ребенок оказался в больнице с поражениями органов
29 апреля 2026, 17:44, ИА Амител
В Подмосковье врачи спасли девочку, чье тяжелое состояние оказалось связано с царапиной, полученной от котенка. Об этом сообщил региональный Минздрав.
Ребенка в крайне тяжелом состоянии — с температурой под 40 градусов, сильной слабостью и симптомами кишечного расстройства — бригада скорой помощи доставила в Детский научно‑клинический центр имени Л. М. Рошаля. Выяснилось, что незадолго до болезни семья приютила с улицы котенка, который не проходил ветеринарный осмотр и не был привит.
«Медики поставили редкий диагноз — диссеминированный бартонеллез. Бактерии, попавшие в организм девочки через царапину от кошачьих когтей, распространились с кровотоком по всему телу. УЗИ показало, что печень и селезенка ребенка покрыты множественными гнойными образованиями — врачи насчитали до 20 штук. Для подтверждения диагноза потребовалась пункция печени», — говорится в публикации.
Девочке назначили внутривенную терапию комплексом антибиотиков. Уже через несколько дней температуру удалось сбить, а очаги воспаления постепенно исчезли. Сейчас пациентка находится дома под наблюдением участкового врача.
Отмечается, что котенок, ставший источником инфекции, абсолютно здоров и по‑прежнему живет в семье. Ранее сообщалось, что в Барнауле хирурги спасли девочку, удалив из ее желудка комок волос.
22:46:38 29-04-2026
осмотр кота в ветклинике от 1000 руб, прививка от 3000 руб от распространенных кошачьих бактерий и болезней, чешская. И это - цена жизни ребенка?? ау, взрослые!?
13:42:33 30-04-2026
Гость (22:46:38 29-04-2026) осмотр кота в ветклинике от 1000 руб, прививка от 3000 руб о...
не истери! после - не значит в следствии. а то что от животного не избавились - плюс в карму, значит здравомыслящие люди
13:47:56 30-04-2026
ослабленный иммунитет - вот и выстрелило. если бы у каждого от кошачьих царапин возникала эта болезнь, то мир бы вымер)) прогноз, кстати, благоприятный. зачем эту новость так муссировать? хотя понятно
14:33:12 30-04-2026
Гость (13:47:56 30-04-2026) ослабленный иммунитет - вот и выстрелило. если бы у каждого...
Напоминать об ответственном обращении с подобранными животными нужно как можно чаще