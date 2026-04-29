В ГД выступили с предложением создать отдельные стойки регистрации для семей с детьми
Сейчас такие зоны есть лишь в отдельных аэропортах — по их собственной инициативе
29 апреля 2026, 17:15, ИА Амител
Депутаты думской фракции "Новые люди" направили министру транспорта РФ Андрею Никитину предложение ввести обязательное требование об установке специальных стоек регистрации для семей с детьми в аэропортах. Письмо с этим предложением имеется в распоряжении ТАСС.
«Предлагаем рассмотреть возможность введения обязательного требования о создании отдельных стоек регистрации для семей с детьми в аэропортах, особенно в тех, где наблюдается высокий пассажиропоток и в периоды пиковой загрузки», — говорится в обращении.
Предлагается установить возрастной порог для детей, до которого семьи смогут пользоваться такими стойками, например, до 12 лет.
В настоящее время семьи с детьми проходят регистрацию на рейсы наравне с другими пассажирами, что создает определенные сложности, особенно при путешествиях с маленькими детьми и в часы пик, отмечают авторы письма.
Парламентарии подчеркивают, что семьи с детьми уже выделены в отдельную категорию пассажиров. Например, при задержках рейсов им предоставляются комнаты матери и ребенка, а с 2025 года авиакомпании обязаны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослыми сопровождающими. Однако пока не существует единого требования о выделении специальных стоек регистрации для таких пассажиров, хотя некоторые аэропорты уже внедрили подобные решения, отмечают депутаты.
Авторы инициативы считают, что ее реализация поможет сократить время ожидания, уменьшить нагрузку на родителей и сделать путешествие более комфортным для семей с детьми.
18:03:37 29-04-2026
А остальные пассажиры чем хуже?
19:00:51 29-04-2026
где наблюдается высокий пассажиропоток и в периоды пиковой загрузки нужно увеличивать количество стоек, а отдельные условия нужны только депутатам. Причинные связи и психологические состояния у них явно нарушены
20:55:46 29-04-2026
Да пожалуйста.И заодно отдельный самолет с орущими детьми выделяйте.
09:18:59 30-04-2026
Гость (20:55:46 29-04-2026) Да пожалуйста.И заодно отдельный самолет с орущими детьми в... Или ряды 20-25 им выделять. Пусть кучкуются.