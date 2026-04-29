Жительница Алтайского края убила девушку из ревности к мужу и записала расправу на телефон

Суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года

29 апреля 2026, 16:32, ИА Амител

Дом, где произошла трагедия / Фото: "КП-Новосибирск"

В Алтайском крае вынесли окончательный приговор по делу о жестоком убийстве 25-летней Марии*. Трагедия произошла в октябре 2024 года в селе Маралиха. Апелляционный суд оставил в силе наказание для одной из убийц — 12 лет колонии, сообщает "КП-Новосибирск".

Мария родилась в Барнауле, но в 7 лет ее родителей лишили прав. Вместе с братом девочка оказалась в детском доме. Позже окончила техникум и уехала в село, жила в доме бабушки, подрабатывала помощью пожилым.

20 октября 2024 года девушка пошла в гости и не вернулась. Парень Маши не смог дозвониться до нее, забил тревогу. Волонтеры распространяли ориентировки, но на шестой день девушку нашли погибшей.

«Мы сразу стали подозревать соседей — Владислава* и Оксану*, они держали в страхе все село. Машу они неоднократно избивали, вымогали деньги. Она даже писала заявление, но потом забирала. Очень их боялась», — рассказала Любовь, тетя погибшей.

Вскоре задержали 36-летнюю Оксану и ее 48-летнего мужа Владислава. Мужчину обвинили в убийстве с особой жестокостью, он не дожил до приговора. Оксана сначала проходила как свидетель, но улики изменили ее статус.

По версии следствия, в день пропажи Маши обвиняемая с мужем забрали девушку в магазин, она купила им алкоголь. Вечером они снова поехали за спиртным, и больше Мария из их дома не вышла.

«Оксана приревновала — мол, муж Оксаны не так на Машу посмотрел. Они стали избивать ее шлангом, железным совком, потом погрузили в багажник машины и увезли из деревни. Там Владислав пробил ей камнем голову. Маша умоляла отпустить ее, но ее задушили. Оксана была особенно жестокой: следователи нашли в ее телефоне аудиозапись с расправой», — отметила Любовь.

После обнаружения аудиозаписи Оксану арестовали.

Следствие квалифицировало преступление как убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц. В отношении Владислава уголовное дело приостановили в связи с его смертью. Оксана признала вину частично: заявила, что не душила жертву и не хотела ее смерти, участвовала только в избиении.

В феврале 2026 года Алтайский краевой суд приговорил Оксану к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года. Осужденная обжаловала приговор в Пятом апелляционном суде Новосибирска. Защита просила смягчить наказание.

«В апелляционной жалобе защитник просил приговор изменить, смягчить осужденной назначенное наказание. Судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, он вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе Пятого апелляционного суда.

Биологический отец Марии ходил на все заседания. Мать ни разу не появилась в суде.

«Неправду пишут, что у племянницы была эпилепсия, не было никогда такого. Мы думали, что Оксане дадут 16 лет, но дали меньше. Моральный вред мы решили не взыскивать», — сообщила Любовь.

*Имена изменены