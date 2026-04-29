В Барнауле 30 апреля проведут заключительный "чистый четверг"
В краевой столице подходит к завершению весенний месячник санитарной очистки
29 апреля 2026, 23:34, ИА Амител
В Барнауле завершается весенний месячник санитарной очистки, и финальной акцией станет "чистый четверг", запланированный на 30 апреля. Ожидается, что в этот день к уборке города присоединятся около 11 тысяч жителей, что станет итоговым этапом масштабной кампании по наведению порядка после зимы.
Как сообщил председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков на аппаратном совещании в мэрии, подготовка к заключительной акции уже идет. Глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил районным администрациям продолжить вывоз мусора, подчеркнув, что все работы необходимо завершить до середины мая.
Ранее, 23 апреля, в Барнауле на территории парка культуры и отдыха "Центральный" состоялось благотворительное мероприятие "Рок-субботник". Его организовали в рамках весеннего месячника санитарной очистки совместно с сообществом "Барнаульский рок-клуб".
Месячник санитарной очистки традиционно объединяет тысячи горожан и городские службы, позволяя привести в порядок общественные пространства и жилые территории к началу теплого сезона.
23:49:39 29-04-2026
Песок только к осени уберут?
11:10:45 30-04-2026
Гость (23:49:39 29-04-2026) Песок только к осени уберут? ... А может и нет. По Ленинскому от Северо-Западной до Петра Сухова в некоторых местах идешь как по пляжу. Как в зиму посыпали, так до сих пор лежит. Тракторишки размели по обочинам, а ветром обратно всё сдуло.