Суд обязал мэрию продлить договор аренды земельного участка под зданием (однако решение еще могут оспорить)

30 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Долгострой на Славского, 48 / Фото: 2ГИС

ООО "Гора Глухариная" и мэрия Белокурихи все же "поделили" загадочный долгострой, находящийся в городе-курорте на улице Славского. Вердикт в пользу компании вынес арбитражный суд Алтайского края.

Информации о постройке по адресу Славского, 48, совсем немного: в открытых источниках не удалось найти никаких сведений о том, кто и когда начал строительство. В материалах суда объект значится как "горнолыжная база с пунктом проката". Также в справочнике 2ГИС есть отзывы о постройке, в которых авторы заявляют, что она стоит "чуть ли не 20 лет".В 2022 году здание и земельный участок, на котором оно находится, достались компании "Гранд Крио Алтай". Та передала объект и землю уже своей дочерней организации "Гора Глухариная".

Земля под долгостроем была арендована у города-курорта на три года, чтобы "Гора Глухариная", став собственником объекта, могла его завершить. Однако уложиться в срок организация не сумела, а в продлении срока мэрия отказала.

Затем власти обратились в арбитражный суд, чтобы добиться изъятия объекта и его продажи на торгах. "Гора Глухариная" ответила на это встречным иском, потребовав от мэрии все-таки продлить договор аренды. В суде представители компании смогли доказать: их вины в том, что объект не был достроен в срок, нет.

Завершить строительство помешало то, что спорный объект не удалось подключить к газораспределительным сетям. "Газпром Газораспределение Барнаул" отказал в этом "Горе Глухариной" из-за отсутствия технических мощностей. При этом степень готовности постройки в 70% суд оценил как высокую, что также повлияло на финальный вердикт. Как результат, властям Белокурихи, если им не удастся оспорить решения суда, все же придется продлить договор аренды с "Горой Глухариной".

Напомним, в марте 2026 года стало известно о строительстве в центре Белокурихи многоквартирного дома. Девятиэтажное здание появится на участке площадью 3153 квадратных метра по адресу улица Партизанская, 9/1. Строительством займется барнаульская компания ООО "Рынок". Разрешение на работы она получила 5 февраля 2026 года.