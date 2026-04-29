Такой день. Гуляющие с наркотиками мигранты и старт паркового сезона в Барнауле

О главных событиях региона за 29 апреля

29 апреля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Рубцовске 78-летняя жительница едва не перечислила на "безопасный счет" почти 10 млн рублей — дочь смогла убедить, что ее пытаются обмануть мошенники. Женщина по требованию злоумышленников приобрела новый мобильный телефон. Ей постоянно давали инструкции, просили удалять переписки и ничего не говорить своим родным. Затем аферисты сказали пенсионерке, что она должна приехать в Барнаул, снять все сбережения и перевести на "безопасный счет".

В Барнауле водитель маршрутки № 47 требовал заплатить за проезд наличкой или переводом, поскольку у него якобы нет терминала. Девушка пояснила, что не успела снять наличку, хотела оплатить картой с помощью терминала. В этом ей отказали и предложили перевести деньги. Она не согласилась, после чего водитель, по ее словам, никого не выпускал из автобуса.

В Барнауле задержали двух уроженцев Центральной Азии, которые из Новосибирска привезли крупную партию наркотиков. При досмотре иностранцев в возрасте 20 лет и 21 года правоохранители обнаружили в рюкзаке три свертка с порошкообразным содержимым. Экспертиза подтвердила, что это производное N-метилэфедрона массой более 4,5 кг.

На территории бывшей военной части в районе села Токарево обнаружены многочисленные несанкционированные свалки биоотходов, представляющие собой разлагающиеся останки КРС. При совместной с Русской общиной Новоалтайска проверке выяснилось, что указанные отходы разбросаны не только на указанной территории, но и вблизи железнодорожных путей по направлению к микрорайону Укладочный.

Летний парковый сезон в Барнауле стартует 1 мая, сообщает мэрия. Посетителей ждут различные мероприятия для всей семьи: концерты, интерактивы, состязания, ярмарки, мастер-классы, розыгрыши призов и другое.