"Я просто не переношу ложь". Шнуров поругался с Гагариной на шоу "Голос"

Лидер группы "Ленинград" и один из наставников шоу "Голос" Сергей Шнуров поскандалил со своей коллегой Полиной Гагариной. Он обвинил певицу в неправильном подборе репертуара для конкурсантов.
17-летняя подопечная Гагариной Алана Чочиева исполнила песню "Опять метель" Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. По мнению Шнурова, такая серьезная композиция не подходит для молодой девушки.
"Почему такой выбор песни? Объясни мне", – на повышенном тоне обратился Шнуров к Гагариной. "Вы же даже не понимаете, о чем она. О какой любви? Я просто не переношу ложь", – заявил он участнице "Голоса".
Полина Гагарина поддержала Алану Чочиеву, сказав, что она все сделала "именно так, как должно было быть", а артисты не должны выступать с табличкой "мне 17 лет". В итоге на следующий этап конкурса прошла именно Чочиева.
Комментарии
Вот неправильно вы это всё делаете.Стоите скукошившись.А вот взяли и полетели.Ну ...
Шнур весь вечер был неадекватным. Постоянно всех перебивал, вскакивал, всячески привлекал к себе внимание. Не знаю, что он употребил, но что-то употребил. Или наоборот, забыл употребить.
Шнур сам то много про любовь спел, чтобы быть специалистом в этой области?
Давно ли это существо протрезвело, надело штаны и прекратило материться? Не люблю Гагарину, но и не шнуру её поучать.
Только в современной России быдло может быть советником преза по культуре....