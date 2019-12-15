Яблоки резко подорожали в России

В России на 45% выросла оптовая цена на яблоки. Несмотря на рекордный урожай в Краснодарском крае, который является основным поставщиком фруктов, пока в стране сохраняется импортозависимость, сообщает РБК.
В августе средняя оптовая цена за килограмм яблок составляла 56,3 руб., что на 6% больше, чем годом ранее. В сентябре рост стоимости по отношению к этому же периоду прошлого года составил 26,6%, до 50,2 руб., в октябре – 45,6%, до 50,1 руб., в ноябре – 30%, до 50,9 руб. за 1 кг, следует из данных "НЭО Центра". В первую неделю декабря рост отпускных цен в сравнении с декабрем 2018 года был уже не таким высоким – лишь 16,6%, до 48,8 руб.
Отечественные садоводы обеспечивают только 55% потребностей страны, поэтому часть яблок на российский рынок по-прежнему завозят из других из-за рубежа, а их стоимость также растет.
Сейчас яблоки являются одним из самых популярных фруктов у россиян. В 2019 году их потребление, согласно прогнозам Плодоовощного союза, составит 1,8 млн тонн, что будет максимумом с 2013 года. Чтобы покрыть дефицит, из других стран необходимо завезти 623 тысячи тонн плодов.
Комментарии
В августе средняя оптовая цена за килограмм яблок составляла 56,3 руб., что на 6% больше, чем годом ранее. В сентябре рост составил 26,6%, до 50,2 руб., в октябре – 45,6%, до 50,1 руб., в ноябре – 30%, до 50,9 руб. за 1 кг
На первой неделе декабря рост отпускных цен был уже не таким высоким – лишь 16,6%, до 48,8 руб.
И с каким калькулятором нужно понимать эту писанину?
Ну так польские не дают жамкать, поэтому и рост.
15.12.2019 15:07
- гость -
Польские сами ешьте.
15.12.2019 15:06
- гость -
рост указан за аналогичный месяц прошлого года
15.12.2019 15:28
1122
Да уж, сильно.
Летом цена была 56.3 руб, сейчас в декабре - 48.8 руб.
Итоговое заключение - резко подорожали на 45 %.