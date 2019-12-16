Стали известны подробности барнаульской аварии, в которой столкнулись четыре машины

В крупной аварии на пр. Комсомольском в Барнауле столкнулись четыре автомобиля, рассказали amic.ru в пресс-службе городской госавтоинспекции, двух человек скорая увезла в горбольницу №1.
В аварию попали ВАЗ 2106, которым управлял 20-летний водитель, Nissan Cube (водителю — 30 лет), Subaru Forester (водителю 46 лет) и фура Скания (водителю — 63 года).
За медпомощью обратились пассажирка Nissan Cube и женщина-водитель Subaru Forester. Обе госпитализированы в горбольницу.
Комментарии
Подробности где?
Подробности в возрасте участников?
Подробностей никаких
Подробности, что одна из них - субаристка.