Затраты минимальные: алтайский бизнес приглашают на Зеленую неделю в Берлине

Центр "Мой Бизнес" приглашает компании Алтайского края посетить 85-ю Международную торговую выставку-ярмарку пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства "Зеленая неделя 2020" (Green Week, Grune Woche), которая пройдет с 17 по 26 января 2020 года.
Центр берет на себя все организационные расходы, включая застройку выставочных стендов и работу переводчиков.
Организатор мероприятия – выставочная фирма Messe Berlin GmbH – проводит выставку с 1926 года. Здесь традиционно демонстрируется продукция пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, ландшафтного хозяйства и садоводства, технологии размножения домашнего скота и птицеводства. За последнее время особенно высок интерес к вышеуказанным направлениям со стороны профессиональных посетителей из стран Центральной и Восточной Европы.
Международная зеленая неделя в 2019 году подтвердила свою репутацию ведущей мировой выставки сельского хозяйства, продовольствия и садоводства. Как и на мероприятии 2018 года, около 400 000 человек посетили ярмарку и конгрессы в залах Берлинского выставочного центра, в том числе около 85000 посетителей примерно из 75 стран. 84-я Зеленая неделя прошла с рекордным количеством экспонентов, 1750 из 61 страны, которые занимали площадь 125 000 квадратных метров.
Присутствие политиков Германии в 2019 году было особенным – федеральный президент Штайнмайер участвовал в Форуме будущего по развитию сельских районов, а федеральный канцлер Меркель – в Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству вместе с 75 министрами сельского хозяйства со всех континентов.
В 2020 году, как и в прошлые годы, на выставке можно увидеть весь спектр товаров пищевой индустрии – от мяса и колбасных изделий до фруктов и овощей, от морепродуктов до чая, вина, пива и крепких алкогольных напитков. Также здесь представлены семена, сельскохозяйственное оборудование, теплицы и различные сопутствующие товары.
Разделы выставки, в которых компании Алтайского края смогут продемонстрировать свою продукцию:
- продукты питания и напитки со всего мира;
- алкогольные напитки;
- мясо-молочная продукция;
- чаи, травы и специи;
- морские продукты;
- семена;
- сельскохозяйственная техника и инвентарь;
- оборудование для теплиц и садоводства;
- животноводство;
- оборудование и приспособления для домашнего хозяйства.
В рамках выставки проходят распродажи, показы продукции для сельского хозяйства, лесоводства и ландшафтного проектирования, а также различные симпозиумы, семинары, форумы и другие мероприятия. Обширная деловая программа международной Зеленой недели 2020 года будет способствовать установлению взаимовыгодных контактов между производителями и покупателями сельскохозяйственных товаров со всего мира.
Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда, дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
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Комментарии
Без сомнений, туда опять каких-нибудь клоунов за бюджетный счёт привезут.
17.12.2019 13:12
- гость -
это каких таких клоунов, КЛОУН?! лишь бы "пукнуть"...или тебя не пригласили в прошлый раз?! ааа......
13:30
Кто его пригласит? Он уже последнее трико протер за монитором.