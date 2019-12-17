Диетолог рассказала, откуда берется жир на животе и как его убрать

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как избавиться от жира на животе, пишет РИА "Новости".
Она пояснила, что жир, который скапливается около брюшной полости, называется висцеральным, то есть внутренним. Второй вид – подкожный – откладывается на бедрах у женщин. Первый свойственен как для женщин, так и для мужчин.
"Такой вид жира не является вредным, он, напротив, нужен, чтобы иметь силы выносить и родить здоровое потомство. Но он доставляет дискомфорт дамам, поэтому они с особым усердием пытаются от него избавиться",– пояснила диетолог.
Висцеральный жир откладывается из-за малоподвижного образа жизни, а у мужчин – из-за частого употребления пива. Также он появляется у людей с возрастом.
Чтобы избавиться от жировых отложений, Соломатина посоветовала изменить пищевые привычки. Необходимо употреблять больше клетчатки, отказаться от жареного и простых углеводов и заменить их на вареную и печеную пищу. Кроме того, нужно наладить режим сна и не менее двух раз в неделю заниматься спортом.
Комментарии
Если посмотреть на карту со странами где употребляют больше всего пиво, то эта карта не совпадет со странами где больший процент страдающих ожирением. Пора бы уже перестать нести ахинею про пиво, тем более врачу-диетологу.
Про пиво очередной набор бреда. Стыдно должно быть, а ещё врач-диетолог.
Абориген,
у вас ус отклеилсяперелогиниться забыли