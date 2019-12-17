Стали понятны перспективы застройки Потока в Барнауле

Район Потока готов к реновации, сообщают в администрации Барнаула. Но для старта строительства нужны инвесторы, подчеркнул Дмитрий Аристов, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города на пресс-конференции 16 декабря. Инвесторы же хотят от администрации продуманного плана развития этой и других территорий.

Что говорит мэрия

По словам Аристова, в Барнауле под перспективную комплексную застройку остается квартал 2032: "В соответствии со стратегией генерального плана развития города, мы должны приступить к реновации территории: освобождать от малоэтажной и ветхой застройки центральную часть и Поток".

Он подчеркнул, что теперь на Потоке можно строить среднеэтажные и многоэтажные дома. Дело за потенциальным инвестором, от которого мэрия ждет проекты планировок. При этом чиновник заявил, что все территории города имеют такие документы, но они нуждаются в доработке.

Что говорит инвестор

Президент СРО "Алтайские строители" и руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов считает, что район Потока интересен инвесторам для работы. Но чтобы начать осваивать его комплексно и планомерно, девелоперам нужен проработанный план развития территории. То есть тот самый проект планировки, подготовленный экспертами из разных областей.

"Это стратегия, которая учтет все: строительство инженерных сетей и дорог. Это крайне важно для территории массовой застройки. Не упустит вопросы озеленения, размещения школ, детсадов и поликлиник. И только потом укажет, какие дома и где стоит размещать", – говорит Гатилов.

Застройщик обращает внимание на то, что Поток занят аварийными домами середины прошлого века. Их следует расселить, и процесс этот уже идет, но хаотично. В результате не образуется "островов" для потенциальной комплексной работы и это снижает привлекательность проекта для инвесторов.

Юрий Гатилов говорит, что Барнаул осваивается не системно, поэтому отдельные проекты обходятся дороже, чем могли бы. Он привел пример: ресурсосберегающие организации в рамках инвестпрограмм строят и реконструируют сети. Однако их работа не учитывает, что на этой территории будут строить здания. "И когда мы закладываем многоэтажку, чтобы подключить ее к центральной сети, нам приходится перекладывать уже построенное ресурсовиками. Это лишние финансовые и временные затраты".

Что еще важно

Принятый генеральный план развития Барнаула и подготовленные за ним правила землепользования и застройки (указывают назначение каждого участка города) выделяют несколько территорий для реновации.

То есть там, где предстоит поменять ветхое и аварийное малоэтажное жилье на новое. Это приведет к тому, что на территории поселится гораздо больше людей. Для них нужно построить сети, дороги, соцобъекты, но предварительно необходимо выкупить недвижимость у частника.

Пока администрация не озвучила схемы работы на участках реновации. Это был один из самых тяжелых вопросов при принятии генерального плана развития города. В администрации собрали группу специалистов, которые должны были заняться доработкой генплана. Но, по словам Гатилова, результатов пока нет.