В Алтайском крае у контрабандистов изъяли 20 тонн нефрита на 50 млн рублей

Осенью силовики пресекли два попытки вывезти через Алтайский край за границу белый и зеленый нефрит. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления. В общей сложности контрабандисты планировали перевезти в Казахстан и Кыргызстан 20 тонн драгоценных камней общей стоимостью 50 млн рублей.
"Спецоперацию по выявлению и пресечению контрабандных каналов вывоза стратегически важного ресурса провели Сибирская оперативная таможня совместно с ГУЭБиПК МВД России при участии Алтайской, Иркутской и Бурятской таможен, а также при содействии ПУ ФСБ России по Алтайскому краю и ГУ МВД России по Иркутской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что нефрит незаконно добывали в Бурятии. Затем его перевозили в Иркутск, откуда уже планировали транспортировку за границу. Продать драгоценные минералы контрабандисты собирались гражданам Китая, добавили в ведомстве.
Вывезти нефрит злоумышленники попытались через пункт пропуска "Веселоярск" в Рубцовском районе по подложным документах. В итоге грузовики с ценными камнями задержали оперативники. Сейчас продолжаются проверки, силовики устанавливают обстоятельства и всех участников преступления.
Сообщается также, что Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через государственную границу РФ стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. По ней злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
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