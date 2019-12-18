Экспертиза показала, что смерть Марьянова может быть криминальной

В ходе судебного процесса по делу смерти актера Дмитрия Марьянова озвучены неожиданные результаты второй экспертизы – она показала, что он мог погибнуть в результате удара в живот.
"По версии повторной судебно-медицинской экспертизы механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области. Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета", – цитирует материалы уголовного дела "Комсомольская правда".
Этот вывод кардинально отличается от того, который был сделан другими независимыми экспертами.
"Первая экспертиза, московская, говорит о том, что у Марьянова забился кава-фильтр (конструкция в вене, не дающая тромбам достичь сердца – прим. ред.), поднялось давление, в результате этого произошел разрыв изношенной вены. Фактически это говорило о том, что в смерти актера никто не виноват. Как мы предполагаем, такой ответ, видимо, не устроил следствие, поэтому была назначена еще одна экспертиза – в Санкт-Петербурге", – прокомментировал ход судебного процесса адвокат директора реабилитационного центра, после пребывания в котором скончался Марьянов.
Как установлено следствием, жизнь артиста можно было спасти, когда от него поступили первые жалобы на самочувствие, но они были проигнорированы директором реабилитационного центра "Феликс". Более того, она запретила кому-либо давать возможность Марьянову вызвать себе скорую. Сторона защиты этот факт отрицает.
"Располагая сведениями о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в центре медицинского персонала для оказания соответствующей помощи, а также зная об отсутствии у актера средств связи для самостоятельного обращения в больницу, директор центра осознавала, что он находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии", – утверждают следователи.
В результате медиков вызвал другой клиент реабилитационного центра. Но было уже поздно. Когда актера доставили в больницу, врачам осталось только констатировать смерть пациента.
Напомним, что Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года, на тот момент ему было всего 48 лет. Он известен, в первую очередь, по главной роли в картине "Выше радуги". Также он входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Актер сотрудничал с "Квартетом-И", исполнял роли в лентах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" и других.
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