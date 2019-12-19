Врач рассказала, до какого возраста женщина должна родить первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская рассказала в интервью порталу РИА "Новости", что первого ребенка женщине нужно родить до 35 лет.
Врач уточнила, что репродуктивная способность женщины ограничена возрастным фактором и чем она старше, тем меньше у нее шансов забеременеть. После 35 лет происходит значительное снижение потенциала деторождения. Кроме того, с возрастом у женщины увеличивается риск возникновения различных заболеваний при беременности.
Врач добавила, что в России, как и во всем мире, в последнее время растет проблема бесплодия. В первую очередь это связано с изменением репродуктивного поведения.
Комментарии
во всем мире, в последнее время растет проблема бесплодия. В первую очередь это связано с изменением репродуктивного поведения.
подробнее вот этот нюанс, плиз
19.12.2019 12:24
- гость -
Нет тут никаких нюансов. Не в мире, а в развитых странах поменялось репродуктивное поведение. Мир стал сложнее и интересней, чтобы со всей дури сразу после школы обзаводиться семьёй. Опять же это в развитых странах. В отсталых патриархальных обществах всё без изменений.
Вся проблема в том, что мы едим всякую гадость, а не в сложном мире
кому должна?
Чем раньше, тем лучше. Дети требуют много сил и здоровья. А чем старше, тем здоровья и сил остается все меньше и меньше.
19.12.2019 12:30
АБОРИГЕН
Нет тут никаких нюансов. Не в мире, а в развитых странах поменялось репродуктивное поведение.
Чем изменилось то, конкретно скажи , а то пустозвонством отдает...
Или ты из тех, что с пяти лет учат детей в саду получать удовольствие...
Так что бабаньки, мойтесь, брейтесь, чтобы саболетка сверкала и благоухала. И торопитесь залететь ))