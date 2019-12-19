"Русофобская истерика": мультик о Супермене-коммунисте возмутил ведущих "России 24"

Телеканал "Россия 24" посвятил пятиминутный сюжет разбору грядущего мультфильма "Супермен: красный сын" – альтернативной версии популярного комикса, где капсула с криптонцем упала не в США, а в СССР.
"Ну что, снова будет русофобская истерика?" – задался вопросом ведущий. А затем вместе с экспертами они обсудили насколько политизирована история из комиксов, и даже связали ее с тем, что американцы хотят испортить празднование 75-летия победы.
Классические герои графических романов DC представлены здесь с огромным количеством "клюквы": серп и молот на груди Супермена, Бэтмен в шапке ушанке и красная Чудо-женщина.
Премьера мультфильма состоится в 2020 году и те, кто видел трейлер, считают, что такую версию популярного комикса посмотреть было бы интересно.
Также пользователи интернета отметили, что бумажный комикс "Супермен: красный сын" начал издаваться в России в 2015 году, но тогда никто не отметил русофобии и попыток повлиять на умы молодежи. Такое внимание в предстоящей премьере комментаторы сочли не менее чем странным.
Комментарии
Стоит отметить, что комикс был выпущен еще в 2003. Так что у истеричек с Россия 24 весьма позднее зажигание, что странно для
информационноготелеканала
15:19
Русофобию выискивать - трудное занятие, знаете ли!
походу клюква не в комиксах, а в головах истеричек с Россия 24
По тексту статьи возмущения не заметил. О чем ваш заголовок?
Когда начнут создавать нечто подобное в России относительно пиндосов?К примеру как президент сшп с красными глазами отдаёт приказ бомбить столицу Японии фосфорными бомбами,а два мирных города -атомными.Как потом пиндосы "работают" напалмом во Вьетнаме. И всё это в красках.
19.12.2019 15:51
- гость
Никогда, потому что читать это будет только вата, а она отнюдь не столь многочисленна, как она сама пытается это представить.
15:51 Когда начнут создавать нечто подобное
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Так давно созданы такие комиксы, события происходят примерно в тех же годах. Загугли "Данциг Балдаев" и нажми Картинки.