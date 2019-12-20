Предприниматели Алтайского края предпочитают хранить данные в облаках

С начала 2019 года провайдер #CloudMTS втрое увеличил выручку от облачных услуг и решения* по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных в Алтайском крае вырос в четыре раза.
Алтайские предприятия переносили в облако как внутренние приложения (базы данных, CRM и системы внутреннего учета), так и внешние сайты, технологические данные интернет-ресурсов и пр. С января 2019 года 17 компаний края воспользовались облачными услугами МТС. Порядка 45% клиентского портфеля #CloudМТS в Барнауле приходится на представителей онлайн- и оффлайн-ретейлеров. Около 19% – на сферу финансов, около 20% – на сферу услуг и так далее.
Услуги #CloudМТS пользуются спросом среди представителей регионального бизнеса. Благодаря универсальности облачных технологий МТС предприятия края могут быстро организовывать резервное копирование собственных серверов, размещать в облаке сайты и приложения для конечных пользователей и повышать скорость развертывания ИТ-инфраструктуры. Так, в облако МТС перешли такие компании, как мельничный комплекс "Роса", сеть ювелирных салонов "Золотой телец", ФКП "Бийский олеумный завод", АН "Этажи Сибирь", а также МУП "Горэлектротранс".
"Предприниматели Алтайского края уже оценили облачные сервисы как наиболее перспективный путь повышения эффективности предприятий за счет оптимизации затрат на ИТ, – отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. – С начала года среди компаний – пользователей наших сервисов в крае мы фиксируем устойчивый спрос на услуги провайдера #CloudMTS. Именно с этим связан такой высокий рост облачной выручки более чем втрое".
Об облачном бизнесе МТС
Помимо сервиса на базе технологий Acronis, провайдер имеет в своем портфеле услуги резервного копирования с использованием решений Veeam. МТС предоставляет облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе собственных территориально-распределенных дата-центров. В облачное направление бизнеса также входит один из крупнейших российских IaaS-провайдеров "ИТ-Град" и ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud. Среди сервисов провайдера: Elastic Cloud, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными, сервисы информационной безопасности (антивирус для публичного облака, защита от DDos-атак и другие). Среди клиентов провайдера такие компании, как ABBYY, "Бритиш Американ Тобакко Россия", Ericsson, Hunkemoller Russia, сеть клиник "Медси" и другие международные и отечественные компании.
*"Облачные" решения – это современные услуги, основанные на технологии распределенной и удаленной обработки и хранения данных, предоставляющие клиенту возможность пользоваться приложениями и сервисами удаленно, не загружая собственную техническую инфраструктуру.
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